Freiburger Umland: Mann soll Frau in einem Fitnessstudio sexuell belästigt haben

Wegen sexuellen Übergriffs in Tateinheit mit Körperverletzung wurde ein 69-Jähriger im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt. Er soll einer Frau in der Dampfsauna eines Fitnessstudios im Freiburger Umland unter anderem an die Brust gefasst haben.

Ein 69- Jähriger hat am Sonntagmittag, den 9. November, in der Dampfsauna eines Fitnessstudios im Freiburger Umland eine 42-jährige Frau angesprochen. Außerdem hat er dieser ungefragt Komplimente gemacht und anzügliche Bemerkungen geäußert.

Daraufhin gab die Frau unmissverständlich zu verstehen, kein Interesse am Tatverdächtigen zu haben.

Frau wendet sich an Studiopersonal

Als die Frau die Sauna verlassen wollte, hielt der Tatverdächtige sie an der Hand fest und griff ihr in sexueller Absicht an die unbekleidete Brust. Zudem begann er die Frau zu küssen, so dass diese in der Folge eine Rötung am Hals erlitt.

Die Frau konnte sich der Situation entziehen und sich an das Studiopersonal wenden.

Geldstrafe und Bewährungsstrafe

Der in der Schweiz lebende Tatverdächtige, der sich für einen Wochenendaufenthalt im Freiburger Umland befand, konnte in der Folge durch Polizeibeamte der Kriminalpolizei Freiburg auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unmittelbar festgenommen werden.

Bereits am Montag, 10. November, wurde der Mann durch das Amtsgericht Freiburg im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten mit Bewährung nebst einer Geldauflage von 2500 Euro verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.