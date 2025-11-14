Freiburger Umland: Mann soll Frau in einem Fitnessstudio sexuell belästigt haben

Wegen sexuellen Übergriffs in Tateinheit mit Körperverletzung wurde ein 69-Jähriger im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt. Er soll einer Frau in der Dampfsauna eines Fitnessstudios im Freiburger Umland unter anderem an die Brust gefasst haben.
Ein 69- Jähriger hat am Sonntagmittag, den 9. November, in der Dampfsauna eines Fitnessstudios im Freiburger Umland eine 42-jährige Frau angesprochen. Außerdem hat er dieser ungefragt Komplimente gemacht und anzügliche Bemerkungen geäußert.