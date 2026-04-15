Urteil im Prozess: Das war die Ursache des Wassershow-Unfalls im Europa-Park

Im Prozess um den Unfall im Europa-Park im Jahr 2023 hat das Amtsgericht Ettenheim den Angeklagten zu einer Geldstrafe verurteilt. Dieser hatte Versäumnisse eingeräumt.
Teils Verhandlung, teils Physik-Leistungskurs – der Prozesstermin am Mittwoch hat für Klarheit rund um den schweren Unfall bei einer Wassershow im Europa-Park gesorgt. Acht Menschen – sechs Artisten und zwei Besucher – waren teils schwer verletzt worden, als im August 2023 ein Wasserbecken im Bereich der Achterbahn Atlantica Supersplash barst.