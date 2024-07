Urteil im Mord-Prozess: 16-Jähriger in Offenburg zu acht Jahren und neun Monaten verurteilt

1 Entsetzen und Unverständnis herrschten Ende November in Offenburg: Ein damals 15-Jähriger hatte einen gleichaltrigen Mitschüler mit einer Schusswaffe getötet. Foto: Armbruster

Nach den tödlichen Schüssen an der Offenburger Waldbachschule im November hat das Landgericht Offenburg nun einen 16-Jährigen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt – die Motive des Jugendlichen bleiben offen.









Nach insgesamt zwölf Verhandlungstagen sah es die Kammer in der Urteilsbegründung am Dienstag als erwiesen an, dass sich der Jugendliche am 9. November 2023 mit einer Pistole, Munition und einem selbst gebauten Brandsatz in die von ihm besuchte Offenburger Schule begeben und dort einen 15-jährigen Mitschüler erschossen hat.