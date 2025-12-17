Urteil im Landgericht Rottweil: Schwerer Raub führt zu Haft nach Überfall in einer Bäckerei

Wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf eine Bäckereifiliale in Rottweil ist ein 22-Jähriger zu einer Haft verurteilt worden.
Ein 22-Jähriger aus Afghanistan stammend, steht wegen schweren Raubes in einer Bäckereifiliale im Kaufland auf der Saline vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Rottweil. Er soll am Abend des 31. Mai unter Vorhalt eines Messers die Tageseinnahmen in Höhe von rund 2700 Euro an sich gebracht haben. Im Prozess geht es neben der Tat selbst auch um die schwierigen Lebensumstände und die psychische Verfassung des Angeklagten.