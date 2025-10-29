Das Amtsgericht Schönau spricht einen Spielhallen-Betreiber in Anbetracht der verzwickten Rechtslage vom Vorwurf des unerlaubten Glücksspiels frei.
Unerlaubtes Glücksspiel: Wegen dieses Tatvorwurfs hatte sich vor dem Amtsgericht Schönau der Betreiber einer Spielhalle in einer Wiesentalgemeinde zu verantworten. Doch so eindeutig, wie sich der Sachverhalt in der Anklageschrift darstellte, war er in Wirklichkeit nicht. So erschien er als Angeklagter vor dem Kadi – und marschierte als Glückspilz aus dem Gerichtssaal hinaus.