Urteil gegen Wiesentäler Arzt: Prozess um Fake-Maskenatteste endet überraschend schnell

Im Prozess wegen gefälschter Maskenatteste wird die Geldstrafe gegen einen Arzt deutlich herabgesetzt. Der Schuldspruch selbst indes bleibt bestehen.
Kurz vor dem zweiten Verhandlungstag am Landgericht Waldshut hatte der Angeklagte über seine Rechtsanwältin eine Berufungsbeschränkung erklärt. Sprich: Im Verfahren sollte es nur noch um die Strafzumessung, nicht nochmals ums große Ganze gehen. Das bedeutet auch: Der vom Schönauer Amtsgericht im Jahr 2022 gefällte Schuldspruch wegen des „Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ ist rechtskräftig.