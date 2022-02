1 Weil er Geld seiner Kunden in die eigene Tasche gesteckt hat, ist ein Balinger vom Landgericht verurteilt worden. Foto: ©Robert Kneschke-stock.adobe.com

Das Hechinger Landgericht hat einen ehemaligen Balinger Immobilienverwalter zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Er hatte gestanden, Geld von Wohn- und Eigentümergemeinschaften in Balingen und Albstadt veruntreut zu haben.















Link kopiert

Hechingen/Balingen - 530 000 Euro haben ein heute 69-jähriger Balinger und sein Sohn zwischen 2013 und 2016 veruntreut. Der Junior wurde dafür bereits im Dezember vergangenen Jahres zu einer mehr als dreijährigen Haftstrafe verurteilt, die er demnächst antreten muss. Der Prozess gegen den Vater wurde aufgrund dessen schlechten gesundheitlichen Zustands abgekoppelt und fand nun am Donnerstag vor dem Hechinger Landgericht statt. 100 Seiten umfasste die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft.

Auf den Überweisungen stand "Übertrag"

Den Löwenteil des veruntreuten Geldes hatte sich der Sohn unter den Nagel gerissen. Der Vater stand jetzt wegen der verbleibenden 53 000 Euro vor dem Schöffengericht. Zwölf Fälle warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, in denen der Mann, der seit 1977 eine Immobilienverwaltung betrieben hatte, Wohn- und Eigentümergemeinschaften um Geld geprellt hatte. Immer wieder überwies er Geld von deren auf sein Konto, Summen von 350 bis 19 000 Euro. Als Überweisungsgrund gab er jedes Mal "Übertrag" an.

Um sein Tun zu verschleiern, überwies er einen Teil dann auf bereits geschädigte Konten, um "Löcher zu stopfen", wie es der Staatsanwalt ausdrückte. 37 000 Euro steckte er jedoch in seine eigene Tasche.

Gesundheitlich schwer angeschlagen

Der Angeklagte, der nach einer Bauchspeichelkrebsoperation, Hirnhämatomen und einer Coronaerkrankung gesundheitlich schwer angeschlagen ist und nur mühsam sprechen kann, räumte sämtliche ihm zur Last gelegten Straftaten vollständig ein. "Ich bitte vielmals um Entschuldigung für das, was ich gemacht habe. Ich wollte allen nur helfen", sagte er.

Mittlerweile läuft ein Insolvenzverfahren gegen seine Immobilienfirma. Seine Ehe ist zerbrochen, er lebt mittlerweile von 462 Euro Rente und von 545 Euro Pflegegeld. "Ich könnte im Moment nicht leben, wenn ich meine Familie nicht hätte", sagte der 69-Jährige. Und: "Ich habe einen verlorenen Lebensabend. Ich bitte alle Betroffenen um Verzeihung."

Bewährungsstrafe gefordert

Sowohl der Staatsanwalt als auch der Verteidiger sahen den schlechten Gesundheitszustand, der es ausschließen lässt, dass er rückfällig wird, sowie sein Geständnis als strafmildernd an. Deshalb forderte der Staatsanwalt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten.

Dem schlossen sich die Richter in ihrem Urteil an. "Sie haben in ihrem Leben die falsche Weiche gestellt", sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Gleichwohl kannte er an: "Sie stehen zu ihrem damaligen Verhalten und das ist aller Ehren wert." Unter Tränen sagte der ehemalige Immobilienverwalter: "Ich würde es lieber gestern als heute rückgängig machen." Das Urteil ist rechtskräftig.