Urteil für Weil am Rhein: Pulp Fiction im Dreiländereck

Der Tatvorwurf eines Mordversuchs ist vor dem Landgericht nicht haltbar. Der 33-Jährige wird nach der Schießerei wegen illegalen Führens einer halbautomatischen Schusswaffe verurteilt.
Die Schießerei in einer Bar in Weil am Rhein Ende September 2025 war kein versuchter Mord. Zu diesem Schluss ist das Freiburger Landgericht im Strafverfahren gegen den 33 Jahre alten türkischen Staatsbürger Agit Y. (Name geändert) gekommen und hat den Mann nun lediglich wegen illegalen Führens einer halbautomatischen Schusswaffe und des Besitzes der passenden Munition zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Auch die Staatsanwaltschaft war im Prozessverlauf vom Vorwurf des Mordversuchs abgerückt.