Einzelhandel in Villingen-Schwenningen Wegen Inzidenz über 50 nur noch Einkaufen mit Termin

50,4, 51,8 und 53,6 – es ist eine unscheinbare ­Zahlenreihe, doch für die Einzelhändler in VS verheißt sie nichts Gutes. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt drei Tage lang über 50 – damit tritt das ein, was viele schon befürchtet hatten.