Urteil beim Landgericht Freiburg: Warum der A 5-Raser nun doch nicht ins Gefängnis muss

1 Am Montag hat das Landgericht Freiburg das Urteil des Amtsgerichtes Lörrach vom 21. November 2024 revidiert. Foto: Nina Lipp Das Landgericht Freiburg hat sein Urteil gefällt: Der Mann, der im Sommer 2023 auf der Autobahn betrunken einen tödlichen Auffahrunfall verursachte, bleibt auf freiem Fuß.







Link kopiert



Das Landgericht in Freiburg hat am Montag sein Urteil gefällt und damit das Urteil des Amtsgerichts Lörrach vom 21. November vergangenen Jahres abgeändert und neu gefasst. Es verurteilte den Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung. Außerdem ist der 31-Jährige seine Fahrerlaubnis dauerhaft los und muss an die Freiburger Suchtberatungsstelle für Frauen und Mädchen, FrauenZimmer und den AGJ-Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg je 30 000 Euro zahlen.