Straßberg/Winterlingen - Wegen Beihilfe zur verbotenen Prostitution wurde eine 58-Jährige vom Amtsgericht Albstadt zu 50 Tagessätze à 15 Euro verurteilt. Die Richterin ist überzeugt: Sie wusste, was vor sich ging und hat das Vorgehen aktiv unterstützt.

Ein Zeuge erzählt, dass er die Dame, auf deren Online-Anzeige für erotische Massagen er reagiert hat, erstmals in einem Einfamilienhaus in Winterlingen getroffen hat. Die Terminabsprache fand ausschließlich schriftlich über das Smartphone statt. Etwa eine Stunde lang wurde der 32-Jährige von einer vollbusigen Frau massiert; am Ende auch im Intimbereich bis zum Erguss. Eines Tages erhielt er eine Adresse in Straßberg, wo er sich öfters mit der 32-Jährigen zu sexuellen Handlungen traf – bis der Kontakt abbrach. In welchem Zeitraum diese Massagen in Winterlingen stattfanden, kann er nicht genau sagen. Er habe den Chatverlauf immer wieder gelöscht, weil er sich zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung befunden hat.

Die Männer kamen im Stundentakt

Laut Anklage lassen sich die Verabredungen zu "erotischen Massagen" in dem Haus in Straßberg, das der Angeklagten zusammen mit ihrer Mutter gehört, zwischen Februar und Mai 2019 eingrenzen. "Anfangs haben wir uns nichts dabei gedacht", berichtet eine Nachbarin, die als Zeugin geladen war. Es gingen zunächst immer nur einzelne Männer ein und aus, welche ihrer Meinung nach auch gut Handwerker hätten sein können. Schließlich kamen sie im Stundentakt und nicht nur der Verkehrslärm wurde zum Problem: Die wartenden Freier lungerten in der Parkbucht herum und schlichen in der Nachbarschaft umher auf der Suche nach dem Haus. "Da hat man sich richtig belästigt gefühlt", findet die Nachbarin. Eine weitere Nachbarin mit Kind fühlte sich derart bedroht, dass sie ihren Gartenzaun mit einem Wachstischtuch verhängt hat.

Anwohner werden aktiv

Den Anwohnern wurde das Treiben bald zu viel: Sie notierten Uhrzeiten, Kennzeichen und Beschreibung der Fahrzeuge der mutmaßlichen Freier und gingen damit zum Bürgermeister. Der habe zugestimmt, dass es so nicht weitergehen könne "und so kam das Ganze dann ins Rollen", resümiert die 65-jährige Nachbarin.

Insgesamt sollen drei bis vier Frauen die erotischen Massagen durchgeführt haben, wobei die Angeklagte dem Eindruck beider Zeugen nach das Vorgehen organisiert hat. Die anderen Frauen habe man nie außerhalb des Hauses gesehen, sagt die Nachbarin. Die Angeklagte sei regelmäßig mit ihrem Auto zu dem Haus gefahren und dort ein und ausgegangen.

Der damalige Freier meinte, dass die Chatnachrichten nur von jemandem mit guten Deutschkenntnissen stammen könne und dass er einen solchen Schreibstil keiner der massierenden Damen aus Osteuropa zutraut. Auch die Polizei bestätigt, dass das Fahrzeug der Frau mehrfach in Winterlingen und Straßberg gesehen wurde. Zudem habe einer der massierenden Damen in ihrem Taschenkalender Bareinzahlungen der Angeklagten vermerkt – zusammen mit Terminen und Preisen.

Angeklagte wusste, was vor sich ging

Die Angeklagte selbst wollte zunächst keine Angaben machen und erhob Einspruch gegen den Strafbefehl; bat aber nach der Aussage der Anwohnerin um eine kurze Unterbrechung. Bei ihrer Rückkehr erklärte ihr Verteidiger, dass man den Einspruch zurückziehen und nur auf die Höhe des Tagessatzes beschränken wolle. Die Richterin hatte keine Zweifel, dass die Angeklagte, wie in der Anklageschrift beschrieben, die Prostitution organisiert hat: "Sie haben die Damen dabei unterstützt und für sie übersetzt."