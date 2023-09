So laufen die beschleunigten Verfahren in der Ortenau

1 Das Amtsgericht Offenburg ist für die „beschleunigten Verfahren“ im ganzen Landgerichtsbezirk zuständig. Foto: Armbruster

Seit etwas mehr als einem Jahr kommt das „beschleunigte Verfahren" auch im Ortenaukreis verstärkt zum Einsatz. Delinquenten sollen innerhalb kürzester Zeit die Konsequenzen ihrer Tat zu spüren bekommen – das funktioniert offenbar recht gut.











Ein 34 Jahre alter Mann begeht in der Nacht einen Diebstahl, wird am frühen Morgen festgenommen, steht am selben Tag vor Gericht und erhält am Nachmittag sein Urteil – so geschehen Ende August im Ortenaukreis.