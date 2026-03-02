Urteil am Offenburger Landgericht: Stalker muss nach jahrelangem Nachstellen in ein psychiatrisches Krankenhaus

Ein 28-jähriger Offenburger hat über viele Jahre einer zunächst Minderjährigen nachgestellt. Das Urteil des Landgerichts: Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus.
Richter Matthias Eckelt nahm das letzte Wort des Angeklagten zum Anlass, das Urteil zu begründen. Dieser sagte in der vorherigen nichtöffentlichen Verhandlung über sich selbst: „Ich bin kein Krimineller, sondern Pazifist.“ Das Landgericht kam jedoch zu einem anderen Schluss: „Sie sind ein Krimineller, der mehrfach Straftaten begangen und vor allem ein Mädchen und seine Mutter an den Rand des psychischen Abgrund gebracht hat.“, so der Richter.