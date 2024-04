1 Der Angeklagte im Austausch mit seinem Doppelmetscher am letzten Tag des Prozesses Foto: Niklas Ortmann

Um an Geld für Drogen zu gelangen, hat ein 26-Jähriger aus dem Kreis Rottweil mehrere Tankstellen überfallen. Dafür ist er am Montag verurteilt worden. Dass er bei seinen Taten wohl „höflich“ war, rettete ihn nicht vor dem Knast. Hier die Hintergründe zum Urteil.









Wie viel Geld der Mann für seine Drogen benötigte, kam am letzten Prozesstag am Montag im psychiatrischen Gutachten eines Sachverständigen zur Sprache: Auf 200 bis 250 Euro wurden die Kosten für die Drogen darin beziffert – pro Tag. So konsumierte der Angeklagte eigenen Angabe zufolge täglich etwa vier Gramm Cannabis, 25 Zigaretten sowie Heroin und Kokain im Grammbereich, wie der Sachverständige ausführte. In finanzielle Schwierigkeiten brachte den 26-Jährigen dazu noch seine Spielsucht.