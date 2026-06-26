Urteil am Amtsgericht: Faustschlag in Weil am Rhein erfolgte in Notwehr

Eine Zeugenaussage gab einem am Amtsgericht Lörrach verhandelten Fall die entscheidende Wendung. Nahe des Zolls in Weil waren zwei Männer aneinandergeraten.
. Laut übereinstimmender Schilderung der Verfahrensbeteiligten trug er sich im Wesentlichen so zu: Beim Einkaufen gerät ein Weiler Bürger in Rage, weil ihm eine Schweizerin fast auf den Fuß fährt. Er schlägt im Vorbeigehen mit der flachen Hand auf die Hinterscheibe des Wagens. Kurz vor der Grenze hält der Wagen an, der Ehemann der Schweizerin steigt aus. Er schaut sich suchend um, der Weiler gibt sich zu erkennen. Als die beiden aufeinandertreffen, gibt es zunächst ein Wortgefecht, dann eskaliert die Situation.