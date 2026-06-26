Urteil am Amtsgericht: Faustschlag in Weil am Rhein erfolgte in Notwehr

. Laut übereinstimmender Schilderung der Verfahrensbeteiligten trug er sich im Wesentlichen so zu: Beim Einkaufen gerät ein Weiler Bürger in Rage, weil ihm eine Schweizerin fast auf den Fuß fährt. Er schlägt im Vorbeigehen mit der flachen Hand auf die Hinterscheibe des Wagens. Kurz vor der Grenze hält der Wagen an, der Ehemann der Schweizerin steigt aus. Er schaut sich suchend um, der Weiler gibt sich zu erkennen. Als die beiden aufeinandertreffen, gibt es zunächst ein Wortgefecht, dann eskaliert die Situation.

Ein Wortgefecht eskaliert Es kommt zu einem Faustschlag des Weilers. Der Schweizer erleidet eine Verletzung am Auge, wo er kurz zuvor eine neue Hornhaut transplantiert bekommen hat. Das Transplantat reißt, die Linse geht verloren, der Glaskörper wölbt sich vor.

Nun muss sich der deutsche Beteiligte vor dem Lörracher Amtsgericht verantworten. Ihm wird zur Last gelegt, den anderen Mann schwerwiegend verletzt zu haben. Im Fokus der Verhandlung vor dem Schöffengericht stehen nun die Fragen, ob der Angeklagte in Notwehr gehandelt hat – er selbst trägt vor, vor dem Faustschlag von dem anderen in die „Weichteile“ getreten worden zu sein – und ob überhaupt eine schwere Körperverletzung vorliege, macht die Vorsitzende Richterin Birgitta Stückrath zu Beginn der Verhandlung deutlich. Um dies herauszufinden, sind sieben Zeugen geladen, außerdem ein Augenarzt als Sachverständiger.

Aussagen weichen voneinander ab

In den Darstellungen des Geschehens durch die Zeugen ergibt sich ein verworrenes Bild. Sie weichen teils deutlich voneinander und von der des Angeklagten ab. Einige Zeugen sagen im Laufe ihrer Aussage, sich an bestimmte Details nicht erinnern zu können. Dies trifft insbesondere auf den von der Verletzung Betroffenen zu, der in dem Verfahren auch als Nebenkläger beteiligt ist. Er macht geltend, dass aufgrund eines vor Jahren erlittenen Schädel-Hirn-Traumas sein Erinnerungsvermögen eingeschränkt sei. An den schmerzhaften Fußtritt „in die Weichteile“, den der dem Angeklagten versetzt haben soll, kann sich der 63-Jährige nicht erinnern. Nach Aussage des Angeklagten ging die körperliche Auseinandersetzung nach wechselseitigen Schubsern gegen die Brust durch diesen Tritt in eine weitere Eskalationsstufe über, gegen die er sich mit einem Schlag zur Wehr gesetzt habe. Der 63-Jährige erinnert sich an einen „Disput“. Dann setzt seine Erinnerung wieder mit dem Schlag aufs Auge ein, sagt er im Zeugenstand. Für seine Frau sah es aus dem Rückfenster des Auto so aus, als habe sich ihr Mann mit den Füßen den Gegner auf Abstand gehalten, sagt sie – „auf Höhe der Füße und der Schienbeine“.

Der Angeklagte stammt aus Erfurt, ist 55 Jahre alt und als Schweißmaschinenbediener in Schopfheim tätig. Mit Pfandflaschen in einer Umhängetasche war er, so seine Angaben, auf dem Weg in den nahe gelegenen Marktkauf und gerade im Begriff die Straße zu überqueren, als ihm das Schweizer Auto in die Quere kam.

Schmerzensgeldforderung steht im Raum

Von einem Brief, in dem von ihm ein Schmerzensgeld in Höhe von 125.000 Euro gefordert wird, habe sein Mandant erst heute erfahren, erklärt Verteidiger des Angeklagten, Manuel Foege. Seit zwei Jahren öffne er keine Briefe mehr, da ihn die Sache sehr belaste, sagt der Angeklagte auf Nachfrage des Gerichts. Für alle Beteiligten ergibt sich kurz darauf durch die Zeugenaussage eines Beschäftigten beim Zoll, der an diesem Tag am Schalter Dienst tat, eine völlig neue Lage der Dinge. Menschen, die bei ihm Schlange standen, um eine Ausfuhrbescheinigung abstempeln zu lassen, hatten ihn auf zwei Streitende in der Nähe des Zollhauses aufmerksam gemacht, sagt dieser aus.

Gab es einen Tritt „in die Eier“?

Er habe seinen Arbeitsplatz verlassen und sei nach draußen gegangen. Dort habe er folgendes beobachtet: Zwei Männer standen sich gegenüber, einer gab dem anderen einen Tritt „in die Eier“, der andere holte daraufhin mit dem Arm aus und schlug ihm ins Gesicht.

Mit der Aussage des Zöllners sei der schmerzhafte Fußtritt, von dem bisher ausschließlich sein Mandant berichtet habe, manifest, führt Verteidiger Foege später in seinem Plädoyer ausführen. Als einziger habe dieser Zeuge gesagt, sich an alles genau erinnern zu können. Die Verletzung der Unversehrtheit durch diesen Tritt sei der Grund gewesen für den darauffolgenden Schlag. Es sei durchaus damit zu rechnen gewesen, dass es zu einem weiteren Angriff seitens des Nebenklägers kommt, so Foege. Der Angeklagte habe sich veranlasst gefühlt, seine eigenen Rechte zu wahren.

Dieser Auffassung folgt das Gericht in seinem Urteil nach kurzer Beratung. Der Angeklagte wird freigesprochen. Denn, so Richterin Stückrath in ihrer Urteilsbegründung, der Auffassung des Gerichts zufolge liege hier ein Fall von Notwehr vor. Die Frage des Schmerzensgelds sei zivilgerichtlich zu klären, heißt es.

Dass nach der Aussage des sachverständigen Arztes nicht von einer „schwerwiegenden“ Verletzung gesprochen werden könne, hatte zuvor Staatsanwalt Michael Jahn festgestellt. Er hatte, nachdem Foege einer Einstellung des Verfahrens nicht zugestimmte, beim Beklagten ein schuldhaftes Handeln mit Folge einer einfachen Körperverletzung gesehen und eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu 80 Euro sowie die Übernahme der Verfahrenskosten als Strafmaß gefordert. Um sich zur Wehr zur setzen, hätte der Angeklagte mildere Mittel wählen können, hatte Jahn ins Feld geführt.

Die Zeugenaussagen seien unterschiedlich zu bewerten, begründet Richterin Stückrath das Urteil. Der Nebenkläger könne sich nur sehr eingeschränkt erinnern, seine Frau habe rückwärts aus dem Auto heraus die Szene nur teilweise wahrnehmen können.

Glaubwürdigkeit der Zeugen macht Unterschied

Die Aussage eines weiteren Zeugen, der sich im Sinne des Nebenklägers ausgesprochen hat und den Fußtritt nicht gesehen haben will, sei mit Vorsicht zu bewerten, da er eine andere Örtlichkeit beschrieben habe, der von ihm beschriebene Blickwinkel nicht zur Situation passe und seine Aussage zudem Brüche zur polizeilichen Vernehmung aufweise. Die polizeilichen Ermittlungen am Tag der Auseinandersetzung wiesen Lücken auf. Der Zollangestellte habe sich hingegen genau erinnert, er habe die Situation glaubwürdig beschrieben, so die Richterin. Durch seine besonders schmerzhafte Qualität sei der Tritt, dem noch ein Schritt auf den Angeklagten gefolgt sei, als Notwehrlage im Sinne des Strafgesetzbuchs zu bewerten. Ein Schlag sei in dieser Situation genau das, was am geeignetsten sei, einen weiteren Angriff abzuwehren, sagte sie. In seinem Schlusswort fand der Freigesprochene dann auch noch die gewünschten Worte des Bedauerns über die Schmerzen, die er dem anderen zugefügt hat.