Ursprung in Baiersbronn: Als die Playmobil-Marie noch Schwarzwaldmädel hieß

Mittlerweile ist sie eine Berühmtheit. Doch 2023, als die Schwarzwald Marie – damals noch ohne Kirschtorte – auf die Welt kam, wirkte sie unscheinbar. So fing alles an.

Der Geburtsort der Schwarzwald Marie, von der jetzt so viel geredet und geschrieben wird, ist unbestreitbar Baiersbronn. Der Geburtstag lässt sich eingrenzen auf ein paar Tage um den 20. Mai 2023. Und die liebe kleine Plastikmarie aus dem Schwarzwald war sicherlich auch ein Wunschkind. Ein wenig Zufall – wie wohl bei so vielen Geburten – war auch mit dabei.

Wer’s noch nicht weiß: Die Rede ist von dem 7,5 Zentimeter großen Plastikfigürchen „Schwarzwald Marie“, die jetzt in 77 000-facher Stückzahl als Sonderfigur aus den Produktionsautomaten des Spielzeugherstellers Playmobil purzelte und mit Bollenhut, Trachtenwams und Kirschtorte in der Hand Schwarzwälder Lebensart verbreiten soll.

Playmobil-Spielwelt auf 175 Quadratmeter

Inzwischen gilt sie im Internet als Verkaufsschlager, für den Traumpreise geboten wurden.

Wer hätte das gedacht anno 2023 als nach einer Idee von Baiersbronns Bürgermeister Michael Ruf die bis dato größte Playmobil-Spielwelt in Baiersbronn auf 175 Quadratmeter aufgebaut wurde?

Ruf, bekennender Playmobilfan auch im fortgeschrittenen Alter, hatte eine ähnliche Schau in Aulendorf bestaunt und sie schnell nach Baiersbronn zur Sommernutzung der Eislaufhalle gelotst.

Künstler aus Hamburg

Dort hatte dann Oliver Schaffer aus Hamburg (Jahrgang 1978), der sich Dioramakünstler nennt, 14 Tage Zeit, um aus 5000 Playmobilfiguren und 50 000 Playmobileinzelteilen eine neue und einmalige Plastik-Welt zu schaffen. „Er hat seine Kindheit zu seinem Beruf gemacht“, sagte seinerzeit Bürgermeister Michael Ruf.

Als Reminiszenz an den Gastgeber Schwarzwald schuf der Playmobilkünstler Schaffer die Schwarzwald Marie, damals noch Schwarzwaldmädel genannt.

Drei Geschwister

Das war so schwierig nicht: Er stellte das Mädel Marie aus bestehenden Playmo-Einzelteilen zusammen. Nur den Bollenhut gab es noch nicht und eine Schwarzwälder Kirschtorte war auch nicht im Sortiment. Also klebte Schaffer kleine rote Kügelchen auf einen Playmobilhut und fertig war das puppige Schwarzwaldsymbol, das gleich in mehrfacher Ausfertigung in die Ausstellung eingepasst wurde.

Das bollenhütige Mädel bekam seinerzeit noch Baiersbronner Geschwister als kurzlebige Sonderfigürchen. Einen Förster mit Rauschebart á la Walter Trefz, eine kurzbehoste sportliche Mountainbikerin und Baiersbronns omnipräsenten Wandersmann Murgel.

Berühmtheit unter Sammlern

Aus dieser Plastik-Kinderschar überlebte letztendlich nur das Mädel die Ausstellung und die Jahre, bis es jetzt als Schwarzwald Marie in Tracht neu gekleidet und mit einer Torte in der Hand Wiederentdeckung feiert und es zur gewissen Berühmtheit unter Sammlern bringt. Ihr Bollenhut freilich muss nicht mehr mühsam in Einzelanfertigung geklebt werden.