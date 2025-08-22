Ursprung in Baiersbronn: Als die Playmobil-Marie noch Schwarzwaldmädel hieß

Mittlerweile ist sie eine Berühmtheit. Doch 2023, als die Schwarzwald Marie – damals noch ohne Kirschtorte – auf die Welt kam, wirkte sie unscheinbar. So fing alles an.
Der Geburtsort der Schwarzwald Marie, von der jetzt so viel geredet und geschrieben wird, ist unbestreitbar Baiersbronn. Der Geburtstag lässt sich eingrenzen auf ein paar Tage um den 20. Mai 2023. Und die liebe kleine Plastikmarie aus dem Schwarzwald war sicherlich auch ein Wunschkind. Ein wenig Zufall – wie wohl bei so vielen Geburten – war auch mit dabei.