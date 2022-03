1 Das Ziel von Yoga ist, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Dabei muss man jedoch einige Dinge beachten (Symbolbild) Foto: imago images/Westend61/Josep Rovirosa

Auch bei Yoga gilt: Aller Anfang ist schwer. Wir haben mit zwei Expertinnen aus der Region Stuttgart gesprochen und geben einen Überblick, was Sie über Yoga wissen sollten, warum es mehr als Sport ist und gerade in schwierigen Zeiten Abhilfe leisten kann.















Das It-Piece von heute: die Yoga-Matte. Ob in der Straßenbahn oder im Park - überall laufen die Menschen mit dem eingerollten Schaumstoff herum. Wer nicht bereits einen Kurs besucht oder sich an einem Online-Tutorial von Mady Morrison und Co. versucht hat, fragt sich vielleicht, was der ganze Hype soll.