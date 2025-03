Einen Stromausfall gab es in der Fischbacher Ortsmitte. Der Grund für die Störung wurde nun gefunden.

Schnell reagiert haben die Stadtwerke ENRW Energieversorgung in Rottweil am Donnerstag.

Schon in den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu Störungen, auch im Bereich der Schule und der Bodenackerhalle in Fischbach. Diese Störungen wirkten sich auch auf den Fastnachtsbetrieb der Narrenzunft Fischbach in und rund um die Bodenackerhalle aus.

Seitens der Energieversorgung in Rottweil lief die Fehlersuche auf Hochtouren. Nachdem an der Fischbacher Schule und im Bereich der Fischbacher Ortsmitte der Strom komplett ausgefallen war, wurde man fündig.

Defekte Muffe

Die Ursache für den Stromausfall war eine defekte Muffe an einem im Bereich der Ortsmitte verlegten Erdkabel. Am Donnerstag rückten die Bagger an, legten das Erdkabel frei und das Problem wurde fachmännisch behoben.