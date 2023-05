Nachdem am Montag Heu an einem Pferdestall in Brand geraten war und die Feuerwehr auf den Plan gerufen hatte, gibt es nun Neuigkeiten zur Ursache.

Mit einem Großaufgebot von etwa 65 Einsatzkräften waren die Feuerwehren aus Furtwangen und Vöhrenbach am Pfingstmontag in der Linachtalstraße im Einsatz. An einem Pferdestall hatte sich Heu entzündet. Nun teilt die Polizei weitere Details zu dem Vorfall mit.

Wie aus einer Polizeimitteilung vom Dienstag hervorgeht, hatte ein 61-Jähriger auf seinem Hof mit einem Gasbrenner Unkraut vernichtet, wobei an einem Stall gelagertes Heu in Brand geriet. Das Feuer breitete sich nach Angaben der Polizei auf den vorderen Bereich des Stalls aus. Die Feuerwehr konnte ein Überspringen der Flammen auf ein an den Stall grenzendes Wohnhaus verhindern.

Pferde bleiben unverletzt

Eine Person, die sich an Löschversuchen vor dem Eintreffen der Feuerwehrleute beteiligt hatte, kam wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Pferde, die normalerweise in dem Stall untergebracht sind, blieben allesamt unverletzt. Sie hatten sich zum Zeitpunkt des Feuers auf der Koppel befunden, heißt es in er Polizeimitteilung. Der Stall stand leer.

Schaden von rund 20 000 Euro

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20 000 Euro.