69-Jähriger stirbt bei Brand in Rosenfeld

1 Die Ursache des Brandes ist bislang noch ungeklärt. (Symbolfoto) Foto: Benekamp/ Fotolia.com

Ein 69-Jähriger ist am Samstagmorgen bei einem Brand in Rosenfeld ums Leben gekommen.









Gegen 3.30 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einer anfangs unklaren Brandlage in ein Einfamilienhaus in Rosenfeld gerufen. Vor Ort wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Nachdem das Wohnhaus letztlich betreten werden konnten, fanden die Rettungskräfte den 69-Jährigen Hausbewohner leblos in der Küche liegen.