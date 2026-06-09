Ursache ist völlig unklar: Nach der Evakuierung des Ettenheimer Bildungszentrums bleibt eine Frage offen

Gereizte Atemwege bereiteten Schülern des August-Ruf-Bildungszentrums Probleme, weshalb die Schule evakuiert wurde. Die Suche nach der Ursache blieb erfolglos.
Der erste Schultag nach den Pfingstferien endete für einige Kinder und Jugendlichen des Ettenheimer August-Ruf-Bildungszentrums nicht mit dem Heimweg, sondern teils mit einer Fahrt ins Krankenhaus. Der Grund: Am Montagmorgen kam es zu einer unbekannten Reizstoffbelastung, die bei zahlreichen Schülern zu Augen- und Atemwegsreizungen führten. Darüber berichtet die Polizei in einer Mitteilung.