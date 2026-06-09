Ursache ist völlig unklar: Nach der Evakuierung des Ettenheimer Bildungszentrums bleibt eine Frage offen

Der erste Schultag nach den Pfingstferien endete für einige Kinder und Jugendlichen des Ettenheimer August-Ruf-Bildungszentrums nicht mit dem Heimweg, sondern teils mit einer Fahrt ins Krankenhaus. Der Grund: Am Montagmorgen kam es zu einer unbekannten Reizstoffbelastung, die bei zahlreichen Schülern zu Augen- und Atemwegsreizungen führten. Darüber berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

Erste Beschwerden wurden gegen 8.15 Uhr gemeldet, kurz darauf klagten weitere Klassen über ähnliche Symptome, die jedoch nach kurzer Zeit wieder nachließen. Die Polizei wurde von der Leitstelle informiert und sicherte gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr das Gebäude. Danach wurde das gesamte Gebäude gelüftet. Indes wurden rund 50 Schüler vom Rettungsdienst untersucht. Die meisten davon durften nach Absprache mit der Schulleitung nach Hause und wurden aufgefordert, bei anhaltenden Symptomen ihren Hausarzt oder das nächstgelegene Klinikum aufzusuchen. Fünf Schüler, bei denen die Beschwerden stärker ausgeprägt waren, wurden vorsorglich in die Kinderklinik nach Offenburg gebracht.

Die Schüler klagten über Husten und Druck in der Brust

Laut Patrick Gerner, Chefarzt der Kinderklinik, konnten zwei der Kinder nach einer ambulanten Untersuchung wieder nach Hause entlassen werden, erklärt die Stadt Ettenheim in einer Mitteilung. „Drei Kinder haben wir zur Beobachtung über Nacht stationär aufgenommen“, zitiert die Stadt den Chefarzt. „Sie zeigten Symptome wie Husten und Druck auf der Brust. Inzwischen sind die Beschwerden zurückgegangen und auch sie können die Klinik verlassen. Bei allen fünf von uns untersuchten Kindern haben wir keine Hinweise auf bleibende gesundheitliche Beeinträchtigungen“, heißt es weiter. Auch laut der Polizei lagen glücklicherweise keine schwerwiegenden Verletzungen vor – die Beschwerden wurden als leicht eingestuft.

Doch was war nun die genaue Ursache für die Beschwerden der Schüler? Auf diese Frage gibt es bislang keine konkrete Antwort. Bei der ersten Begehung konnten keine Hinweise auf einen fremden Stoff gefunden werden, erklärt die Polizei. Trotz intensiver Kontrollen – auch durch den ABC-Zug der Feuerwehr Lahr – konnte weder die Herkunft noch die Art des mutmaßlichen Reizstoffes eindeutig ermittelt werden. Das bestätigt auch Bürgermeister Bruno Metz, der ebenfalls bei Untersuchung dabei war. „Ob aus dem Musikraum, dem WC oder anderen Zimmern – die Quelle lässt sich nicht zuordnen. Es gab nichts, was messbar war“, erklärt der Rathauschef im Gespräch mit unserer Redaktion. Klar sei indes: Eine technische Ursache könne ausgeschlossen werden. „Es gab keine Gase und keine Undichtigkeit – wir können sicher sagen, dass nichts ausgetreten war“, erklärt Metz und fügt an: „Dass die Ursache nicht gefunden wurde, ist natürlich unbefriedigend. Das Wichtigste ist jedoch, dass es keine schlimmen Verletzungen gab.“

Der Schulbetrieb läuft normal weiter

Da weder ein betroffener Bereich, noch eine genaue Ursache feststeht, laufe der Schulbetrieb seit Dienstag wieder wie gewohnt. Auch weitere Untersuchungen im Gebäude werde es nicht geben. „In puncto Ermittlungen sind wir leider nahezu fertig. Gemeinsam mit den Feuerwehrkräften wurde intensiv vor Ort gesucht, jedoch nichts gefunden. Es ist absolut unklar, was zu den Reizungen geführt hat“, erklärt die Polizei auf Nachfrage. Noch am Montag wurde ein ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen Unbekannt eingeleitet, dass dann der Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt werden wird. „Bis dahin werden unsere Kollegen des Polizeipostens Ettenheim noch mit den uns bekannten betroffenen Eltern Kontakt aufnehmen“, heißt es weiter.

Info – Metz lobt die Abläufe

Sowohl die Evakuierung als auch die Untersuchung der klagenden Schüler lief laut Bürgermeister Bruno Metz ohne Probleme. „Alle haben Hand in Hand gearbeitet – es hat alles gut funktioniert“, lobte er im Gespräch mit unserer Redaktion.