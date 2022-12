2 Jürgen Lehmann. Foto: privat

Der Urologe Dr. Andreas Kienlein steigt in die Facharztpraxis von Dr. Jürgen Lehmann im Zentrum am Fürstengarten ein.















Link kopiert

Hechingen - Eine Hospitation Kienleins, der das Leben in der urologischen Niederlassung kennen lernen wollte, setzte den Startschuss für die Gründung einer Berufsausübungsgemeinschaft. Darüber informiert Jürgen Lehmann in einer Pressemitteilung.

Kienlein wohnt inzwischen in Hechingen

Dr. Andreas Kienlein war demnach nach chirurgischer Tätigkeit in Freiburg in der urologischen Abteilung des Schwarzwald Baar Klinikums in Villingen-Schwenningen zum Urologen ausgebildet worden. Der Vater von zwei Söhnen ist zwischenzeitlich am Fürstengarten in Hechingen wohnhaft und war als Assistent seit Juli in der Praxis tätig.

Die Arbeit macht ihm Spaß und er schätzt die Möglichkeiten, in eigener Praxis zu arbeiten mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten und einem professionellen und motivierten Team.

Lehmann bleibt den Patienten erhalten

Ein fließender Übergang, so war es der Wunsch des Hechinger Urologen Lehmann, der gerne noch einige Jahre mitarbeitet und seine langjährigen Erfahrungen einfließen lässt. Lehmann: "Eigentlich hatte ich noch nicht an den Einstieg in den Ausstieg gedacht." Seit 25 Jahren in Hechingen und seit 8 Jahren im Gesundheitszentrum am Fürstengarten tätig, "fühlt er sich noch fit und leistungsfähig", heißt es in der Pressemitteilung.

Zukunft ist gesichert

Zusammen mit dem Schwung des Juniors aus dem Frankenland, der mit Eifer die Versorgung der Patienten aus dem Mittelbereich und darüber hinaus schultern will, kann die Zukunft der Praxis am Fürstengarten gelingen.