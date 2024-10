Urnengang: Wahl in Moldau für Präsidentenamt und EU-Kurs gestartet

2 In der völlig verarmten Ex-Sowjetrepublik Moldau stimmen die Menschen bei einer Präsidentenwahl und einem EU-Referendum über die Zukunft des Landes ab. Foto: Nicolae Dumitrache/AP

Der prowestlichen Präsidentin Sandu werden gute Chancen zugesagt, aber eine Stichwahl ist wahrscheinlich. Die Wahl gilt als richtungsweisend - auch wegen eines Referendums.









Link kopiert



Chisinau - In der kleinen früheren Sowjetrepublik Moldau sind am Morgen die Präsidentenwahl und die Volksabstimmung über den EU-Kurs des Landes laut Behörden ohne Zwischenfälle angelaufen. Das teilte Wahlleiterin Angelica Caraman in der Hauptstadt Chisinau mit. Schon am früheren Morgen gaben in Chisinau Zehntausende Menschen ihre Stimme ab.