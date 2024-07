Mann attackiert am ZOB-Freiburg eine Frau und ihre Töchter

Eine Frau und ihre Tochter mussten nach einem Streit am Freiburger ZOB ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Freiburger ZOB ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der Glasfaschen eingesetzt wurden.









Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es in den frühen Morgenstunden des Freitags, 26. Juli, am Zentralen Omnibusbahnhof in Freiburg gekommen.