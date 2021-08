1 In welchem Land die oder der Beschäftigte den Urlaub verbracht hat, darüber hat der Chef auch in Zusammenhang mit Corona kein Auskunftsrecht. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trotz der großen Zahl von Urlaubsrückkehrern wollen die Unternehmen das Infektionsgeschehen im Griff behalten. Allerdings sind ihnen bei Coronatests für Beschäftigte enge Grenzen gesetzt. Und selbst der Anschein eines betrieblichen Impfzwangs sollte vermieden werden.

Stuttgart - Gut zwei Wochen vor Ende der Sommerferien kehren viele Urlauber in die Betriebe zurück – braun gebrannt, aber auch das Coronavirus in sich tragend? Was der Republik vor einem Jahr eine neue Pandemiewelle beschert hat, bereitet den Arbeitgebern auch diesmal Sorgen. Ihre Handlungsspielräume in puncto Testen und Impfen sind allerdings begrenzt. Dazu ein Überblick.

