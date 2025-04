Urlaubsreif: Der Zeitumstellung davonfliegen

Fahrer prallte gegen Verkehrsinsel Rollerfahrer bei Unfall in Lahr schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Lahrer Schwarzwaldstraße hat sich am späten Freitagvormittag ein Rollerfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.