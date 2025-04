1 Offenbar ein rarer Anblick in diesem Sommer: Kellner in einem malerisch gelegenen Café im kroatischen Urlaubsort Split Foto: imago/Wirestock

An der Adria werden wegen der Emigration die Saisonkräfte knapp – und durch asiatische Arbeitsimmigranten ersetzt.









Das Ostergeschäft ist geschlagen. Nervös fiebern die Gastronomen in Südosteuropa nun der sommerlichen Hochsaison entgegen. Denn von Albanien bis Slowenien werden in den Touristenhochburgen an der Ostküste der Adria Kellner, Köche oder Küchenhilfen gesucht: Im Südosten Europas sind Saisonkräfte wegen der anhaltenden Emigration in den Westen zur Mangelware geworden.