Urlaubsregion Khao Lak: Deutsche in Thailand von großem Fisch gebissen - Haiattacke?

2 Experten vermuten einen Schwarzspitzen-Riffhai oder einen Bullenhai hinter dem Biss. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

Eine deutsche Touristin schwimmt in Thailand in flachem Wasser, als plötzlich ein Fisch zubeißt. Die Wunde ist tief, sie muss ins Krankenhaus. War es ein Hai?









Bangkok - In der thailändischen Urlaubsregion Khao Lak ist eine deutsche Touristin von einem bisher nicht näher identifizierten Fisch gebissen worden. Die 57-Jährige erlitt eine tiefe, ovale Wunde am Unterschenkel, die etwa 20 Zentimeter lang war, wie die Nachrichtenseite "The Thaiger" unter Berufung auf die behandelnden Ärzte im Vachira Phuket Hospital berichtete. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Freitag. Mittlerweile sei die Deutsche am Bein operiert worden und auf dem Weg der Besserung.