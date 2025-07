Ein Landarbeiter schläft in Antalya und spürt plötzlich etwas an seinem Fuß. Als er die Augen aufmacht, kann er erst nicht glauben, was er vor sich sieht.

Ein aus einem Freizeitpark in der türkischen Urlaubsregion Antalya ausgebrochener Löwe ist nach einem Angriff auf einen Landarbeiter erschossen worden.

Die Raubkatze namens Zeus war am frühen Sonntagmorgen aus dem Freizeitpark in Manavgat westlich von Antalya ausgebrochen, wie das Gouverneursamt der Region berichtete. Laut der Zeitung „BirGün“ griff der Löwe auf seinem Streifzug durch die Umgebung einen Landarbeiter an, der neben seiner Frau in einem Pistazienhain schlief.

Löwe beißt Arbeiter in den Nacken

Er habe zum Schutz vor Mücken in Decken eingehüllt geschlafen, schilderte der Arbeiter Süleiman Kir der Zeitung. Als er durch den Gebetsruf aufgewacht sei, habe er etwas an seinem Fuß gespürt und „etwas Großes“ gesehen, das er zunächst für einen Hund gehalten habe. Seine Frau und er hätten um Hilfe gerufen, aber niemand sei in der Nähe gewesen.

Das Raubtier habe ihm Bisse am Knöchel und im Nacken versetzt, berichtete Kir. Er habe den Löwen daraufhin gewürgt und dieser sei zurückgewichen, „und in dem Moment kamen die Sicherheitskräfte“. „Wäre ich nicht stark, wäre ich jetzt nicht hier“, zeigte sich Kir überzeugt. Der Landarbeiter kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Laut Gouverneursamt wurde der Löwe aufgespürt und erschossen, da er „eine Gefahr für Menschen und die Umgebung darstellte“.