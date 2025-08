Urlaubsgeld: So viel zahlen Mercedes, Porsche, Bosch und Co.

Jonas Schöll 02.08.2025 - 13:00 Uhr , aktualisiert am 02.08.2025 - 13:39 Uhr

Umfrage: So viel zahlen Mercedes, Porsche und Co. ihren Mitarbeitern

Urlaubsgeld in Baden-Württemberg

Viele Arbeitnehmer haben es schon fest eingeplant. Wenn es dann auf dem Konto landet, freut man sich trotzdem: das Urlaubsgeld. Foto: imago/Bihlmayerfotografie Die schönsten Wochen des Jahres sind teurer denn je. Ein Extra-Groschen ist da hochwillkommen. So viel Urlaubsgeld zahlen Firmen in Baden-Württemberg.







Das Urlaubsgeld ist ein willkommenes Extra für Arbeitnehmer – doch nicht einmal die Hälfte der Beschäftigten in der Privatwirtschaft erhält in diesem Sommer die beliebte Sonderzahlung. Auch im öffentlichen Dienst ist das Urlaubsgeld keine Selbstverständlichkeit. Nach Auswertungen des WSI-Instituts der gewerkschaftsnahen Böckler-Stiftung ist der Anteil der Empfänger mit 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr insgesamt erneut zurückgegangen, als noch 46 Prozent festgestellt wurden. Einschränkungen beim Urlaubsgeld kann es unter Umständen auch in besonderen Situationen wie Krankengeldbezug geben.