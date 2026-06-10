Urlauber auf der Baar: Tourismus in Donaueschingen boomt

Donaueschingen ist touristisch so gefragt wie selten. „Das sind die zweithöchsten Übernachtungszahlen überhaupt“, eröffnete Tourismusamtsleiter Andreas Haller seinen Bericht vor dem Gemeinderat am 9. Juni. 2025 zählte die Stadt demnach 234.000 Übernachtungen, ein Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommen knapp 11.000 Übernachtungen bei Privatvermietern.

Besonders beeindruckend: Obwohl der China-Markt komplett weggebrochen ist, konnten die fehlenden Gäste durch Besucher aus europäischen Nachbarländern mehr als ausgeglichen werden. Die Einnahmen aus der Kurtaxe sind regelrecht explodiert: Knapp 400.000 Euro flossen in die Stadtkasse. „Besonders die Fürstenberg-Weihnachtswelt ist ein Magnet und das wichtigste Event derzeit“, sagte Haller, der zudem das neue Mittelalter-Spektakel hervorhob: „Auch die Ritterspiele, die dieses Jahr erstmals stattfanden, liefen hervorragend. Und die gute Nachricht: Der Veranstalter hat angekündigt, mit dem Event nächstes Jahr wiederzukommen.“

Neuauflage der Ritterspiele

Laut Präsentation stiegen nicht nur die Übernachtungen, sondern auch die Ankünfte: 81.682 Gäste wurden 2025 gezählt, ein sattes Plus von 12,8 Prozent. 85 Prozent der Übernachtungen gehen inzwischen auf inländische Gäste zurück. International kommen die meisten Besucher aus der Schweiz, den Niederlanden, Spanien, Österreich und Frankreich, neu hinzugekommen ist der Markt aus den arabischen Golfstaaten. SPD-Fraktionssprecher Jens Reinbolz brachte die Stimmung im Rat auf den Punkt: „Das sind beeindruckende Zahlen. Gut, dass man den wegbrechenden Asienmarkt kompensieren konnte“. Auch GUB-Sprecher Marcus Milbradt zeigte sich überrascht: „Die Zahlen sind erstaunlich, obwohl uns das CHI-Reitturnier als Leuchtturmveranstaltung weggebrochen ist“.

Für Emotionen bei Einheimischen wie Gästen sorgen besonders die Großevents: Das Donauquellfest mit Fürstenberg bezeichnete Haller in seiner Präsentation als „überregionales Veranstaltungs-Highlight mit großer Strahlkraft und sehr positiver Resonanz“.

Die Donauquelle gehört zu den Hauptsehenswürdigkeiten in Donaueschingen und zieht jährlich zahlreiche Besucher an. Foto: Denise Kley

Mit der Neuauflage der Deutschen Radsportmeisterschaften gemeinsam mit Bad Dürrheim, inklusive TV-Übertragung, hat sich Donaueschingen auch bundesweit ins Schaufenster gestellt. Dass der Tourismus längst ein wichtiger Standortfaktor ist, unterstrich FDP-Fraktionssprecher Niko Reith: „Die Bedeutung des Tourismus ist groß. Die Zahlen zeigen: Der Tourismus hat eine hohe Bedeutung für die hiesige Wirtschaft“.

Kritik an Konus-Gästekarte

Ein konkretes Ärgernis sprachen Reith und SPD-Fraktionssprecher Jens Reinbolz an: das Bezahlsystem für Wohnmobilisten. Momentan müssen diese persönlich ins Tourismusbüro, um die Konus-Gästekarte zu erhalten. Wer am Sonntag anreist, steht im Zweifel ohne Ticket da. „Das muss digital werden“, forderte Reinbolz und brachte ein App-Bezahlsystem ins Spiel. Haller stimmte ihm zu: „Beim Erwerb der Konus-Karte gibt es noch keine digitale Bezahlvariante. Ich muss um Verständnis bitten, auch ich warte sehnsüchtig darauf“.

Warum die Stadt dieses Jahr nicht auf der Tourismusmesse CMT vertreten war, wollte Reith noch wissen. Haller verwies auf den Wegfall des Gemeinschaftsstandes mit Bräunlingen und die Kosten. Donaueschingen hätte finanziell deutlich mehr stemmen müssen. Zudem sei die Messe „bei touristischen Kommunen auf dem absteigenden Ast“, viele Schwarzwald-Städte verzichteten inzwischen auf einen eigenen CMT-Stand.

Klanginstallation keine Kläranlage

Grünen-Fraktionssprecher Michael Blaurock nahm die Infrastruktur ins Visier. Er lobte zwar die touristische Entwicklung, aber kritisierte eine fehlende Beschilderung am Donau-Zusammenfluss. Die Klanginstallation am Donauufer werde von vielen Gästen missverstanden. „Touristen denken, dass diese Geräusche aus der Kläranlage kommen“, sagte Blaurock. Auch am Bahnhof sieht er Handlungsbedarf: „Die Beschilderung am Bahnhof ist mangelhaft, besonders wenn Leute aus dem Aufzug kommen“, so Blaurock. Haller räumte ein, dass es hier noch Luft nach oben gebe: „In der Unterführung im Bahnhof gibt es eine Beschilderung. Wir werden aber nochmal prüfen, was wir anpassen können.“

Beschilderung mangelhaft?

Marcus Milbradt (GUB) rückte die Familienfreundlichkeit ins Zentrum: „Es gibt keinen Kinderwanderweg und für Familien generell wenig Angebote“, kritisierte er. Eine engere Vernetzung der Gastgeber und Hoteliers wünschte er sich ebenfalls und fragte, ob es regelmäßige Treffen gebe. Haller erinnerte daran, dass frühere Gastgebertreffen, die die Stadtverwaltung initiiert habe, nur auf wenig Resonanz gestoßen seien: „Wenn von 60 Eingeladenen lediglich sechs da sind, ist das ärgerlich“. Beim Thema Familienangebote signalisierte er Bereitschaft zum Nachsteuern: „Sofern das Tourismuskonzept, das im Rat verabschiedet wurde, nochmals angepasst wird, gehen wir das Thema natürlich an und nehmen die Zielgruppe der Familien in den Fokus“.

Schon heute arbeite die Stadt an erlebnisorientierten Formaten: Die Erlebnisführungen erlebten eine steigende Nachfrage, auch dank gezielter Akquise bei Reiseveranstaltern. Zudem seien seit 2025 vier neue Gästeführer gewonnen worden. Ein beliebtes neues Highlight für Familien ist die Kugelbahn am Donauursprung, deren Kugelautomat jedoch häufig defekt ist. Hier soll in den nächsten Monaten ein neuer Automat installiert werden.

Erfolg auf Social Media

Auf Instagram

gehört Donaueschingen inzwischen zu den reichweitenstärksten Tourismusseiten im Schwarzwald, die Follower-Zahl ist seit 2018 auf rund 12.500 gewachsen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt die Präsenz in Medien von „Bike & Travel“ über „Condé Nast Traveler“ und „Geo Magazine“ bis hin zur SWR1-Tour und zu Dreharbeiten für „Expedition in die Heimat“. Mit der Quellregion Donau positioniert sich Donaueschingen außerdem als Ausgangspunkt für klimafreundlichen Naturtourismus: Der neue Bwegt-Wanderweg verbindet die Bahnhöfe Donaueschingen, Hüfingen und Bräunlingen.