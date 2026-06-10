Urlauber auf der Baar: Tourismus in Donaueschingen boomt

Übernachtungszahlen in Donaueschingen steigen stark an, obwohl Chinesen und das Reitturnier fehlen. 400.000 Euro Kurtaxe für die Stadtkasse.
Donaueschingen ist touristisch so gefragt wie selten. „Das sind die zweithöchsten Übernachtungszahlen überhaupt“, eröffnete Tourismusamtsleiter Andreas Haller seinen Bericht vor dem Gemeinderat am 9. Juni. 2025 zählte die Stadt demnach 234.000 Übernachtungen, ein Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hinzu kommen knapp 11.000 Übernachtungen bei Privatvermietern.