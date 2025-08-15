Urlaub ohne Koffer: Neues Sommer-Angebot für Senioren

Eine Auszeit anbieten für alle, denen eine Reise zu anstrengend ist zu Zeiten, in denen alle Angebote Sommerpause machen – das will die Gemeinde Kleines Wiesental.
„Urlaub ohne Koffer“, nennt sich das neue Angebot für Senioren der Gemeinde Kleines Wiesental. „Es soll eine Möglichkeit bieten, eine schöne Auszeit in einer besonderen Umgebung zu verbringen, gerade dann wenn viele andere Angebote Sommerpause machen“, erzählt Melanie Mühlhäuser, Seniorenbeauftragte der Gemeinde Kleines Wiesental, im Gespräch mit unserer Redaktion.