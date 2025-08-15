Urlaub ohne Koffer: Neues Sommer-Angebot für Senioren

Eine Auszeit anbieten für alle, denen eine Reise zu anstrengend ist zu Zeiten, in denen alle Angebote Sommerpause machen – das will die Gemeinde Kleines Wiesental.

„Urlaub ohne Koffer“, nennt sich das neue Angebot für Senioren der Gemeinde Kleines Wiesental. „Es soll eine Möglichkeit bieten, eine schöne Auszeit in einer besonderen Umgebung zu verbringen, gerade dann wenn viele andere Angebote Sommerpause machen“, erzählt Melanie Mühlhäuser, Seniorenbeauftragte der Gemeinde Kleines Wiesental, im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Besonders Senioren, für die vielleicht eine Reise zu anstrengend ist, bieten wir das an“, erzählt Mühlhäuser.

Neues Format

Das Format sei, so gibt Mühlhäuser zu, zwar von anderen Städten „geklaut“, aber im Kleinen Wiesental sei es neu. Man habe es zwar bereits im Jahr 2019 probiert, damals musste es aber aufgrund von Schlechtwetter ausfallen.

Das erste „Urlaub ohne Koffer“-Angebot findet am Mittwoch, 20. August, im Gasthaus Birkenhof-Belchenhöfe in Neuenweg unter der Leitung von Brigitte Böhni statt. Von 14 bis 17 Uhr erwarten die Senioren – und auch andere Interessierte – kurzweilige Unterhaltung, interessante Infos und Aktionen sowie schöne Ausblicke. Für die An- und Abreise bietet das Seniorenbüro innerhalb des Kleinen Wiesentals auch einen Fahrdienst an.

Das Programm

Nach dem Kennenlernen bei Kräutertee, Kaffee und Kuchen können die Teilnehmer, wenn sie möchten, einen kleinen Spaziergang machen. „Der Weg ist ebenerdig und auch mit Rollator begehbar“, informiert Mühlhäuser. Ausblicke in Richtung Jura und Berner Alpen gebe es dabei zu sehen. Bei einer Kräuter-Werkstatt können die Teilnehmer dann mit Böhni die heimischen Kräuter und ihre Wirkungen kennenlernen, Kräuterquark herstellen und Fuß-Badesalz selbst mischen.

Die Anmeldung

Anmeldung bei Melanie Mühlhäuserunter Tel. 07629/911014 oder per E-Mail an muehlhaueuser@gdekw.de. Es wird ein Teilnahmebetrag von zehn Euro erhoben, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Sollte das neue Format gut angenommen werden, sei durchaus eine Wiederholung – bereits im Herbst – möglich, kündigt Melanie Mühlhäuseran.