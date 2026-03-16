Urlaub: Mietwagen zu Ostern teurer - in Österreich billiger

1 Das Parkhaus einer Autovermietung. Mietwagen werden über Ostern in Deutschland teurer sein als im Vorjahr, in etlichen anderen Ländern jedoch günstiger. (Symbolbild) Foto: Clara Margais/dpa Mietwagenpreise fluktuieren von Stadt zu Stadt und Land zu Land - abhängig von Nachfrage, Jahreszeit und Reiseströmen. Über Ostern sind Mietautos in Deutschland im internationalen Vergleich teuer.







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Köln - Mietwagen werden über die Osterferien in Deutschland deutlich teurer sein als vor einem Jahr. Nach einer Auswertung des Portals billiger-mietwagen.de summiert sich die durchschnittliche Preiserhöhung im Vergleich zu Ostern 2025 auf über zwölf Prozent. In dem Vergleich der Preisentwicklung für Mietwagen in 15 Ländern lag Deutschland auf Rang zwei hinter den USA, wo die Mietwagenpreise der Auswertung zufolge im Vergleich um fast ein Viertel zulegten.