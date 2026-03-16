Urlaub in Zeiten des Iran-Kriegs: Pauschalreise oder Individualtrip – wer leichter zurücktreten kann

Die rechtliche Lage für die kostenlose Stornierung einer Reise ist klar definiert. Doch die Realität des Iran-Kriegs kennt viele Graustufen. Wir haben einen Juristen gefragt.
Die Eskalation im Nahen Osten betrifft Hunderttausende Urlauber, die eine Reise in nächster Zeit geplant haben oder Anfang März festsaßen oder noch -sitzen: auf dem Schiff, in Hotels oder an den Flughäfen auf der Reise nach Thailand, Australien oder Neuseeland. Seit Ende Februar warnt das Auswärtige Amt vor Reisen in 14 Länder in Nahost.