Urlaub in unsicheren Zeiten: Rottweiler Reisebüro klärt über Reisetrends auf

In Rottweil verändert sich das Reiseverhalten deutlich, ein Experte erklärt welche Faktoren aktuell die Urlaubsplanung beeinflussen
Globale Krisen, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten wirken sich zunehmend auf die Urlaubsplanung vieler Menschen aus. Auch in Rottweil ist dieser Wandel spürbar. Alexander Hesse vom Reisebüro Übersee in Rottweil beobachtet die aktuellen Entwicklungen genau und beschreibt unserer Redaktion, wie sich Buchungsverhalten und Zielpräferenzen verändern.