Urlaub in Gutach: 30 Mal die Ferien in der Bollenhutgemeinde verbracht

30 Mal die Ferien in der Bollenhutgemeinde verbracht

Urlaub in Gutach

1 Zur Ehrung gab es einen Rucksack mit Schwarzwälder Spezialitäten: Bürgermeister Siegfried Eckert von links), Stefanie Fink und Maria Kech, sowie Maria Müller und Oswald Berwian. Foto: Kern

Seit rund 25 Jahren machen Oswald Berwian und Ursula Müller Urlaub in Gutach. Anlässlich ihres 30. Aufenthalts wurden sie vom Bürgermeister geehrt.









Genau kann das Paar es gar nicht mehr festmachen, wann sie zum ersten Mal in Gutach logierten. „Wir haben damals auf einer Reise einen Abstecher in den Schwarzwald gemacht und landeten im Gasthaus Rössle, das noch vom Hartmann geführt wurde“, erinnerte sich Berwian. Später logierten sie auf dem Hansenchristenhof bei Familie Kech und blieben auch nach der Übergabe an Tochter Stefanie den Gastgebern treu.