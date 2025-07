Urlaub in der Natur: Wo es im Ortenaukreis Campingplätze gibt

Gäste können direkt vom Zelt in den Baggersee springen oder in Baumhäusern schlafen. Wir haben eine Auswahl an Campingplätzen in der Ortenau zusammengestellt.

Fast 13 Millionen Deutsche gehen in ihrem Urlaub am liebsten Campen, schreibt die Datenbank Statista – und die Tendenz steigt. Camping heißt auch längst nicht mehr nur im eigenen Zelt auf einer Wiese zu übernachten. Viele Plätze bieten alternative Unterkünfte wie Mobilehomes, Schlaffässer oder bereits fest aufgebaute Zelte. Wir haben uns umgeschaut, was im LZ-Gebiet zur Auswahl steht.

Campingplatz Schutternsee in Friesenheim

Ausstattung des Platzes: Auf dem Campingplatz Schutternsee gibt es laut Website 420 Dauerstellplätze und 115 Kurzzeitcampingplätze. Direkt an den Plätzen gibt es zwei Baggerseen und zwei Kinderspielplätze – einer davon ist naturnah ausgebaut. Außerdem verfügt der Campingplatz über einen Bolzplatz, ein Beachvolleyballfeld und einen Minigolfplatz. Hunde sind erlaubt.

Öffnungszeiten: Der Platz ist vom 1. April bis zum 30. September geöffnet.

Pr eise: Eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern zwischen sechs und 17 Jahren würde für einen Aufenthalt von neun Nächten rund 360 Euro zahlen – inklusive Strom am Platz.

Umgebung: Ausflugsziele rund um den Platz sind beispielsweise das Freilichtmuseum Vogtsbauernhöfe in Gutach, der Europark in Rust, die Glashütte in Wolfach sowie die Städte Freiburg, Karlsruhe, Straßburg und Basel. Mit dem Rad können Besucher auch umliegende Ausflugsziele erreichen, zum Beispiel die Römersiedlung und das Kloster in Schuttern, das Schlössle in Heiligenzell, die Leutkirche in Oberschopfheim sowie die historischen Bauwerke auf dem Rathausplatz in Friesenheim mit Stockbrunnen, heißt es auf der Website.

Restaurant: Mit dem Seehaus Schuttern gibt es auf dem Campingplatz eine Gaststätte mit großer Sonnenterrasse direkt am See. Gäste können einen Brötchen- und Frühstücksservice in Anspruch nehmen und Sonntags werden Kuchen angeboten.

Adresse: Unnamed Road, 77948 Friesenheim

Website: www.friesenheim.de/baggersee

Campingpark Oase in Ettenheim

Ausstattung des Platzes: In Ettenheim werden mehr als 100 Plätze in verschiedenen Kategorien geboten. Der Campingplatz hat ein Volleyball- und Fußballfeld, Tennisplätze, ein Schwimmbad und Spielplätze. Hunde sind ebenfalls erlaubt.

Öffnungszeiten: Die Hauptsaison ist vom 1. Juli bis zum 31. August.

Preise: Für einen Platz ohne Wasseranschluss, für ein Zelt und ein Auto, mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern zwischen sieben und 13 Jahren zahlt man in der Hauptsaison etwa 440 Euro.

Umgebung: In der Nähe können der Europa-Park, der Schwarzwald, die Weinregion Kaiserstuhl, Straßburg, das Kinzigtal oder das Elsass erkundet werden.

Restaurant: Der Platz verfügt über ein Terrassen-Bistro und ein Restaurant.

Adresse: Mühlenweg 34, 77955 Ettenheim

Website: www.campingpark-oase.de

Camping Kinzigtal in Steinach

Ausstattung des Platzes: Camping Kinzigtal hat 135 Stellplätze, die alle über Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse verfügen. Außerdem gibt es etwa 30 Mobilehomes. Zusätzlich steht eine Zeltwiese ohne Aufteilung und ohne Stromanschluss zur Verfügung. Der Platz liegt direkt am Freibad und Hunde sind erlaubt.

Öffnungszeiten: Camping Kinzigtal ist seit Anfang Juli nach einem Umbau wieder geöffnet.

Preise: Stellplätze können online gebucht und reserviert werden. In Steinach werden der Stellplatz und der Strom- und Wasserverbrauch getrennt berechnet. Auf der Zeltwiese gibt es Plätze ab drei Euro, einen Stellplatz mit Auto kann man ab fünf Euro mieten. Den genauen Preis erhält man erst nach einer Anmeldung auf der Website.

Umgebung: Wandern oder Radfahren werden als ideale Aktivitäten im Kinzigtal auf der Website des Platzes empfohlen. Außerdem ist es nicht weit zum Europapark, dem Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof oder den Triberger Wasserfällen.

Restaurant: Der Campingplatz hat laut Website kein eigenes Restaurant.

Adresse: Welschensteinacher Str. 34, 77790 Steinach

Website: www.campingkinzigtal.de

Ferienparadies Schwarzwälder Hof in Seelbach

Ausstattung des Platzes: Hunde sind auf dem Seelbacher Campingplatz erlaubt. Dort gibt es eine Sauna, Wellness und ein Hallenbad. Der Platz hat eine eigene App mit Informationen. Neben den klassischen Stellplätzen gibt es außerdem ein Hotel und Gasthaus, kleine Baumhütten, „’s Baumhaus Dörfle“, Ferienwohnungen, -häuser sowie ein Apartment.

Öffnungszeiten: Die Wintersaison läuft von November bis März, die Sommersaison von April bis Oktober.

Preise: Eine vierköpfige Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern zwischen drei und zwölf Jahren zahlt in Seelbach für neun Nächte auf der Zeltwiese ohne Strom etwa 670 Euro.

Umgebung: Im Umkreis befinden sich ein Freibad, Wanderrouten, Radwege, ein Fitnessstudio, der Europa-Park, ein Waldklettergarten, der Baumkronenweg, Abenteuerminigolf, Golf, Tennis und Minigolf.

Restaurant: Der Campingplatz hat ein Restaurant mit badischer und internationaler Küche.

Adresse: Tretenhofstraße 76, 77960 Seelbach

Website: www.spacamping.de

Campingplatz Trendcamping in Wolfach

Ausstattung des Platzes: Auf dem Wolfacher Campingplatz gibt es mehr als 50 Stellplätze mit Stromanschluss, Frisch- und Abwasseranschluss. Außerdem gibt es eine Zeltwiese und einen autofreien Zelthügel, Trekkinghütten, Mehrbettzimmer sowie Mietwohnwagen. Hunde sind erlaubt.

Öffnungszeiten: Die Nebensaison läuft vom 11. April bis 30. Juni und vom 22. September bis 12. Oktober. Die Hauptsaison ist vom 1. Juli bist zum 21. September.

Preise: In der Hauptsaison beträgt die Miete für einen Zeltplatz ohne Strom für zwei Erwachsene und zwei Kinder zwischen sechs und elf Jahren etwa 370 Euro.

Umgebung: In und rund um Wolfach sind verschiedene Sehenswürdigkeiten, Wander- und Radtouren und Erlebnispfade geboten. Die Glasbläserei „Dorotheenhütte“, das Besucherbergwerk Segen Gottes in Haslach, das Freilichtmuseum „Vogtsbauernhof“ in Gutach, das Kloster in Alpirsbach, die Nachtwächter und Nachtgeschichten in Wolfach sowie der Bauernmarkt sind ebenfalls beliebte Ausflugsziele, heißt es auf der Website des Campingplatzes.

Restaurant: Campinggäste können im Restaurant Platzhirsch einkehren. Außerdem gibt es einen Brötchenservice und Frühstück im Restaurant.

Adresse: Schiltacher Str. 80, 77709 Wolfach

Website: www.trendcamping.de