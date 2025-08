Direkt an der französischen und der Schweizer Grenze campen, können Urlauber im Kreis Lörrach. Außerdem gibt es Plätze mitten in den Bergen.

Nach Angaben der Datenbank Statista verbringen etwa 13 Millionen Menschen in Deutschland ihren Urlaub am liebsten beim Camping – Tendenz steigend. Dabei geht es längst nicht mehr nur ums Übernachten im eigenen Zelt.

Viele Campingplätze bieten inzwischen vielfältige Alternativen wie Mobilhomes, Schlaffässer oder komplett ausgestattete Zelte. Wir haben Beispiele gesammelt, wo im Kreis Lörrach gecampt werden kann.

Hill Camping in Kandern

Ausstattung des Platzes: Bei Hill Camping gibt es rund 80 Stellplätze mit Anschluss an das Stromnetz. Für kurze Aufenthalte von einer Nacht gibt es spezielle Transit-Stellplätze.

Öffnungszeiten: Der Campingplatz hat vom 15. März bis zum 15. Oktober geöffnet.

Preise: Ein Urlaub mit neun Nächten für zwei Erwachsene und zwei Kinder unter 13 Jahren kostet für einen Zeltplatz mit Strom rund 480 Euro.

Umgebung: Am Kanderner Bahnhof gibt es die Kultgaststätte „Chabah“, die regelmäßig zur Bühne der regionalen und internationalen Blues-Szene wird, heißt es auf der Website. In der Innenstadt hat Kandern ein Kino. Außerdem gibt es unter anderem ein Schwimmbad, viele Möglichkeiten für Wanderungen, den Waldlehrpfad in Kandern, verschiedene Sportangebote, große Städte wie Freiburg oder Basel oder auch Museen in der Umgebung.

Restaurant: In und um Kandern gibt es laut Website eine Auswahl an regionalen und internationalen Restaurants. Auf dem Campingplatz selbst gibt es einen Kiosk für Snacks und einen Wurstwarenautomaten.

Adresse: Schwimmbadweg 2, 79400 Kandern

Website: www.hill-camping.de

Lug ins Land Campingpark in Bad Bellingen

Ausstattung des Platzes: In Bad Bellingen gibt es Stellplätze, Zeltplätze und Schlaffässer. Außerdem bietet der Campingplatz seinen Gästen einen Friseur, einen Kinderclub, einen Reitplatz, ein Schwimmbad, ein Gesundheitscenter, eine Fitnessanlage, einen Grillplatz sowie einen Tennisplatz. Hunde sind dort erlaubt.

Öffnungszeiten: Der Campingplatz ist das ganze Jahr geöffnet.

Pr eise: Ein Aufenthalt von neun Nächten in der Hauptsaison auf einem Zeltplatz kostet für zwei Erwachsene und zwei Kinder zwischen drei und 13 Jahren rund 490 Euro. Der Strom wird separat berechnet.

Unsere Empfehlung für Sie Campingplatz Bad Bellingen Immer mehr Familien gehen campen Noch nie haben auf deutschen Campingplätze so viele Menschen übernachtet wie im vergangenen Jahr. Vom Camping-Boom hat auch der Campingpark Lug ins Land in Bamlach profitiert.

Umgebung: Bad Bellingen ist laut Website der sonnenreichste Kurort Deutschlands. Dort können Gäste den Ausblick auf das Rheintal, die Vogesen und den Schwarzwald genießen. Außerdem bietet sich die Region für Wanderungen und Radtouren durch die Weinberge an. Ausflüge mit dem Traktor durch die Weinberge mit Weinverkostung sind ebenfalls denkbar.

Restaurant: Während der Saison gibt es frische Brötchen auf Vorbestellung. Das Restaurant Lug ins Land gehört ebenfalls zum Campingplatz.

Adresse: Römerstraße 3, 79415 Bad Bellingen

Website: www.camping-luginsland.de

Drei-Länder-Camp Lörrach

Ausstattung des Platzes: Neben Stellplätzen mit Strom und Komfort-Stellplätzen mit Wasser- und Abwasseranschluss gibt es auch Transitplätze für eine Übernachtung, Schlaffässer, eine Cottage-Hütte und Mietwohnwagen. Während der Hauptsaison wird eine Kinderanimation angeboten, es gibt einen Spielplatz und einen Abenteuer-Spielplatz. Es kann auch Tischtennis gespielt werden und es gibt einen Fahrradverleih. Pro Stellplatz sind zwei Hunde erlaubt.

Öffnungszeiten: Der Wohnmobilstellplatz hat das ganze Jahr geöffnet. Der restliche Platz ist vom 12. März bis zum 30. Oktober geöffnet.

Pr eise: Zwei Erwachsene und zwei Kinder zwischen sechs und 13 Jahren zahlen für neun Übernachtungen in einem Zelt in der Hauptsaison etwa 510 Euro. Der Strom wird separat berechnet.

Umgebung: Im Elsass können Gäste Burgen und Weindörfer besuchen. Die französische Stadt Mulhouse liegt ebenfalls in der Nähe. Nach Basel kann man sogar mit dem Fahrrad fahren, heißt es auf der Webseite. Ein Tagesausflug auf den 3000 Meter hohen Titlis oder dem Vierwaldstätter See ist auch möglich. Im Schwarzwald können beispielsweise der Schluchsee, die Bergwerke oder der Feldberg erkundet werden.

Restaurant: Die Gaststätte auf dem Campingplatz ist ganzjährig geöffnet. Ab Ostern gibt es auch einen Brötchen- und Backwarenservice.

Adresse: Grüttweg 8, 79539 Lörrach

Website: www.dreilaendercamp.de

Camping Hochschwarzwald in Todtnau-Muggenbrunn

Ausstattung des Platzes: Auf dem bergigen Campingplatz in 1050 Metern Höhe erwarten die Gäste individuell gestaltete Stellplätze. Er liegt oberhalb des Luftkurortes Muggenbrunn zwischen den Schwarzwaldgipfeln Belchen, Schauinsland und Feldberg. Auf dem Platz gibt es einen Plantschweiher und Kinderspielplatz sowie eine Tischtennisplatte.

Öffnungszeiten: Der Platz ist das ganze Jahr über geöffnet.

Preise: Zwei Erwachsene und zwei Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren zahlen für einen Aufenthalt mit neun Nächten rund 440 Euro. Strom wird extra abgerechnet.

Umgebung: Die Höhe und zentrale Lage machen den Campingplatz Hochschwarzwald zum idealen Ausgangspunkt für Wandererlebnisse und Mountainbike-Touren, beispielsweise zum nah gelegenen Schauinsland oder zum Feldberg, heißt es auf der Website. Zahlreiche Naturschauspiele und Ausflugsziele in nächster Umgebung bieten eine große Auswahl an Freizeitbeschäftigungen.

Restaurant: Das „Campingstüble“ ist das Restaurant vor Ort.

Adresse: Oberhäuserstrasse 6, 79674 Todtnau-Muggenbrunn

Website: www.camping-hochschwarzwald.de