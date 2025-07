Urlaub in der Natur: Wo es im Kreis Freudenstadt Campingplätze gibt

Etwa 13 Millionen Deutsche ziehen für ihren Urlaub den Campingplatz vor – und es werden stetig mehr, wie Zahlen von Statista zeigen. Dabei ist Camping längst nicht mehr gleichbedeutend mit einer Nacht im eigenen Zelt auf einer einfachen Wiese. Viele Anlagen bieten inzwischen alternative Übernachtungsformen an, etwa Mobilheime, Schlaffässer oder komplett eingerichtete Zelte. Wir haben herausgesucht, welche Campingplätze es im Kreis Freudenstadt gibt.

Natur-Camping Langenwald in Freudenstadt

Ausstattung des Platzes: Insgesamt 100 Stellplätze für Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte gibt es auf dem Natur-Camping Langenwald in Freudenstadt. Außerdem können dort eine Lodge und Blockhäuser gemietet werden. Besonderheiten des Platzes sind zudem unter anderem ein Massageraum, der Fokus auf Gesundheit, Wellness und Kosmetik, ein kleines Museum, ein Schwimmbad, der Grillplatz und verschiedene Sportplätze. Der Platz ist an einem See gelegen. Hunde sind dort teilweise erlaubt.

Öffnungszeiten: Der Platz ist vom 11. April bis zum 2. November geöffnet.

Pr eise: Rund 490 Euro zahlen zwei Erwachsene und zwei Kinder zwischen zwei und 15 Jahren für neun Übernachtungen auf einem Zeltplatz mit Stromanschluss.

Umgebung: Von „Action bis hin zu Kultur und Entspannung“ gibt es viele Ausflugsmöglichkeiten in der Umgebung, heißt es auf der Website. So kann beispielsweise der größte Marktplatz Deutschlands in Freudenstadt besucht oder der Nationalpark Schwarzwald beim Wandern oder Mountainbikefahren erkundet werden. Auch zum Lotharpfad, den Allerheiligen Wasserfällen, dem Mummelsee und der Hornisgrinde, dem Panoramabad Freudenstadt, dem Baumwipfelpfad und den Vogtsbauernhöfen Gutach ist es nicht weit.

Restaurant: Warme Küche gibt es täglich zwischen 18 und 20 Uhr. Außerdem gibt es in der Saison einen Brötchenservice.

Adresse: Straßburger Str. 167, 72250 Freudenstadt

Website: www.camping-langenwald.de

Höhencamping Königskanzel in Dornstetten

Ausstattung des Platzes: Mit seinen Blockhäusern, Campingfässern, Standard-Stellplätzen, Komfort-Stellplätzen und Super-Komfort-Stellplätzen bietet der Campingplatz Optionen für jeden Bedarf. Auf dem Gelände befindet sich außerdem ein Naturkosmetikstudio, ein Schwimmbad (Christi Himmelfahrt bis Mitte September), ein Planschbecken und ein Abenteuerspielplatz. Hunde sind in Dornstetten erlaubt. Zwischen Ende Juli und Mitte August ist zwei bis drei Mal die Woche ein Basteln für Kinder geplant.

Öffnungszeiten: Die Nebensaison geht vom 19. März bis 18. Mai und vom 15. September bis 2. November. Die Hauptsaison ist vom 19. Mai bis 14. September und vom 26. Dezember bis zum 6. Januar.

Pr eise: Der Preis für neun Übernachtungen in der Hauptsaison für zwei Erwachsene und zwei Kinder zwischen zwei und 14 Jahren mit dem Zelt kostet etwa 530 Euro. Der Strom wird nach Bedarf abgerechnet.

Umgebung: In der Umgebung gibt es für Besucher unter anderem den Barfußpark Dornstetten, die Dornstettener Altstadt, den Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald, den Baumwipfelpfad Bad Wildbad, den Vogtsbauernhof, die Triberger Wasserfälle, das Bergwerk Hallwangen und den Hochseilgarten Hallwangen.

Restaurant: Von Ostern bis Oktober wird auf dem Campingplatz ein Brötchenservice angeboten.

Adresse: Freizeitweg 1, 72280 Dornstetten

Website: www.camping-koenigskanzel.de

Camping Alpirsbach

Ausstattung des Platzes: In Alpirsbach stehen auf dem Campingplatz Schäferwagen und Stellplätze zur Auswahl. Hunde sind dort erlaubt.

Öffnungszeiten: Die Vorsaison läuft vom 28. März bis zum 31. Juni, die Hauptsaison vom 1. Juli bist 14. September und die Nachsaison vom 15. September bis 19. Oktober.

Pr eise: Zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von vier bis 15 Jahren zahlen in der Hauptsaison rund 480 Euro für einen Stellplatz mit neun Übernachtungen.

Umgebung: Das Kloster oder das Museum für Stadtgeschichte in Alpirsbach sind beliebte Ausflugsziele. Weitere Optionen sind beispielsweise der Flößerpfad Kinzigtal, das Freibad, der Golfplatz, das Brauerei Museum, der Mummelsee, der Silbersee Reinerzau, die Triberger Wasserfälle, die Dorotheenhütte Wolfach, das Zauberland Loßburg oder die Burgruine Schenkenzell.

Restaurant: Auf dem Campingplatz selbst gibt es einen kleinen Laden und das „House of Steak Nimaco“ sowie täglich frische Brötchen, so die Website.

Adresse: Grezenbühler Weg 18, 72275 Alpirsbach

Website: www.camping-alpirsbach.de

Freizeitpark Camping-Schüttehof in Horb

Ausstattung des Platzes: Zu mieten gibt es verschiedene Stellplätze, Mobilehomes, Schlaffässer und ein Gruppenwiese. Hauptsächlich werden Dauerstandplätze vergeben. Neben dem Volleyballfeld, dem Tischtennis und einem großen Kinderspielplatz, gibt es auf dem Platz auch ein Schwimmbad. Für große Gruppen gibt es auf der Wiese einen Lagerfeuerplatz.

Öffnungszeiten: Der Platz ist das ganze Jahr geöffnet, das Freibad und die Gaststätte saisonal. Die Hauptsaison dauert vom 15. Mai bis zum 15. September, die Nebensaison vom 16. September bis 14. Mai.

Pr eise: Zwei Erwachsene und zwei Kinder zwischen drei und 14 Jahren zahlen in Horb für einen Campingurlaub in der Hauptsaison mit neun Nächten im Zelt mit Strom rund 420 Euro.

Umgebung: Sowohl verschiedene Sehenswürdigkeiten in Alpirsbach, als auch Attraktionen in der weiteren Umgebung sind von dem Campingplatz aus zu erreichen. Dazu zählen beispielsweise ein Adventure-Golf-Platz, der Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach und verschiedene Aussichtspunkte in der Natur.

Restaurant: Die Camping-Gaststätte ist laut Website saisonal geöffnet, in der Umgebung gibt es weitere Restaurants. In der Hauptsaison gibt es einen Brötchenservice.

Adresse: Schütteberg 7-9, 72160 Horb

Website: www.camping-schüttehof.de

Schwarzwaldcamping Alisehof in Bad Rippoldsau-Schapbach

Ausstattung des Platzes: Auf dem Schwarzwaldcamping Alisehof gibt es mehr als 150 Stellplätze mit einem Stromanschluss in unmittelbarer Nähe. Ein Teil der Plätze ist laut Website auch mit einem Wasser- und/oder einem Abwasseranschluss ausgestattet. Eine Sauna-Oase, ein Ziegen- und ein Kleintiergehege, ein Kinderspielplatz, Tischtennis, Fußballkicker und eine Badestelle am Fluss runden das Angebot am Platz ab. Hunde sind dort ebenfalls erlaubt.

Öffnungszeiten: Der Campingplatz hat geöffnet vom 11. April bis zum 2. November und vom 19. Dezember bis zum 6. Januar.

Pr eise: Rund 460 Euro zahlen zwei Erwachsene und zwei Kinder zwischen drei und 15 Jahren für neun Nächte mit Strom auf dem Campingplatz des Alisehofs.

Umgebung: Im Ort gibt es ein beheiztes Waldfreibad, den Wolf- und Bärenpark und eine Minigolfanlage. Außerdem liegen das Waldkulturhaus, eine Mineralienhalde, Ponyreiten, eine Rodelbahn, das Panorama-Spaßbad, ein Wasserspielplatz, die „Sagenhafte Schatzsuche“ und ein Reiterhof in der Umgebung.

Restaurant: Auf dem Gelände gibt es einen Imbiss mit Getränke-, Pizza-, Kaffee- und Kuchenverkauf.

Adresse: Rippoldsauer Str. 2-8, 77776 Bad Rippoldsau-Schapbach

Website: www.alisehof.de

Natur-Camp Tannenfels in Baiersbronn

Ausstattung des Platzes: Alle Stellplätze beim Natur-Camping Baiersbronn haben einen Stromanschluss. Neben 30 weiteren Zeltplätzen gibt es außerdem Blockhäuser zu mieten. Hunde sind erlaubt.

Öffnungszeiten: Die Hauptsaison läuft vom 20. Dezember bis 6. Januar und 1. Mai bis 14. September. Die Nebensaison beginnt zum einen am 6. Januar und endet am 30. April, zum anderen am 15. September und endet am 19. Dezember.

Pr eise: Ein Stellplatz auf der Campingwiese ohne Strom kostet für neun Übernachtungen in der Hauptsaison für zwei Erwachsene und zwei Kinder zwischen null und 15 Jahren rund 400 Euro.

Umgebung: Gäste können beispielsweise im Naturfreibad schwimmen, Wanderungen unternehmen, Mountainbike fahren, den Naturpark oder Nationalpark Schwarzwald erkunden, im Hochseilgarten Hallwangen klettern, den Baumwipfelpfad erklimmen oder Veranstaltungen in Baiersbronn besuchen.

Restaurant: In der Umgebung gibt es Restaurants.

Adresse: Ruhesteinstr. 413, 72270 Baiersbronn (Mitteltal)

Website: www.naturcamp-tannenfels.de

Ziegelackerhof „Almruhe“ in Glatten

Ausstattung des Platzes: Der Ziegelackerhof „Almruhe“ hat ein besonderes Konzept. Dort liegt der Fokus deutlich auf Ruhe und Entspannung. Das Campen auf einem der acht Stellplätze mit Strom und Wasser oder einem der vier Stellplätze ohne Strom und Wasser ist ausdrücklich erst ab 16 Jahren erlaubt und es werden 24 Stunden Ruhe von den Besuchern verlangt. Es gibt auch Zeltplätze. Hunde sind erlaubt.

Öffnungszeiten: Der Hof hat ganzjährig für Camper geöffnet.

Pr eise: Ein Stellplatz ohne Strom und Wasser kostet auf der Almruhe für vier Personen (keine Kinderpreise) rund 410 Euro für neun Übernachtungen.

Umgebung: Die Camper befinden sich direkt auf dem abgelegenen Hof mit seiner Landwirtschaft mit Schafen und Hühnern.

Restaurant: Das Almstüble ist von etwa Ende März bis zum letzten Sonntag im Oktober (vorbehaltlich genügend Belegung) in aller Regel samstags ab 18.30 Uhr für die Hausgäste geöffnet, so die Website. Dort ist auch ein „Selbstbedienungs-Lädle“ integriert, das immer geöffnet ist.

Adresse: Ziegelacker 2, 72293 Glatten-Neuneck

Website: www.almruhe.de