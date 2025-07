1 Auf dem Stellplatz in Dietingen ist Platz für einige Wohnmobile. Foto: Merk Wer im Urlaub Sehenswürdigkeiten wie die älteste Stadt Baden-Württembergs oder die höchste Aussichtsplattform Deutschlands besuchen möchte, ist im Kreis Rottweil richtig.







Link kopiert



Fast 13 Millionen Deutsche gehen in ihrem Urlaub am liebsten Campen, schreibt die Datenbank Statista – und die Tendenz steigt. Eine kleine Auswahl an Campingplätzen gibt es auch im Kreis Rottweil. Wir haben drei Plätze zusammengetragen.