In vielen Ländern werden momentan die Einreisebestimmungen gelockert und Urlaub ist wieder möglich. Trotzdem gibt es einige Dinge, die man in Corona-Zeiten vor der Abreise klären sollte. Wir bieten eine Checkliste.

Stuttgart - Der Sommer ist da und viele Menschen freuen sich auf ihren langersehnten Urlaub. Gleichzeitig wird auch das Reisen in vielen Ländern wieder möglich, vielerorts werden die Einreisebestimmungen gelockert. Zudem fällt am 1. Juli die pauschale Reisewarnung für Risikogebiete weg. Einem erholsamen Sommerurlaub scheint damit nichts im Wege zu stehen – allerdings gibt es trotzdem einige Dinge, über die man sich rechtzeitig vor der Abreise informieren sollte. Wir haben für Sie eine Checkliste zusammengestellt mit den Dingen, die man vor dem Urlaub in Pandemiezeiten klären sollte.

Wie ist die Lage am Urlaubsort?

Auch wenn in vielen Ländern das Infektionsgeschehen abflacht, sollte man sich vor der Reise grundsätzlich darüber informieren, wie hoch das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus im Urlaubsland ist. Eine Einschätzung dazu bietet die Einteilung des Robert Koch Instituts in Risiko-, Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete. Hier finden Sie eine Übersicht dazu.

Welche Regeln gelten für die Einreise?

Außerdem sollten Sie rechtzeitig vor dem Urlaub klären, welche Vorgaben in den einzelnen Ländern für die Einreise gelten. In manchen Ländern muss man sich beispielsweise schon vor der Abreise über eine nationale Plattform registrieren. Außerdem gilt in einigen Urlaubszielen die 3-G-Regel: Man muss also für die Einreise nachweisen, dass man getestet, genesen oder geimpft ist.

Dabei kann es unter anderem für die Corona-Tests verschiedene Vorgaben in den Ländern geben. Es ist also wichtig, rechtzeitig zu klären, welche Tests man für die Einreise braucht: Werden nur PCR-Tests anerkannt oder sind auch Antigen-Schnelltests in Ordnung? Außerdem kann die Zeitspanne variieren, in der ein Test im Urlaubsland gültig ist. Maßgeblich ist dabei immer, wann man den Test macht und nicht, wann man das Ergebnis erhält. Reisende sollten sich somit vor dem Urlaub genau über die Bestimmungen für Corona-Tests informieren und auch den Termin im Testzentrum vor der Abreise rechtzeitig organisieren. Genauere Informationen zu den Einreisebestimmungen in einzelnen Ländern lassen sich über das Auswärtige Amt finden.

Was müssen Geimpfte und Genesenen beachten?

Für Geimpfte entfällt vielerorts die Testpflicht bei der Einreise. Allerdings ist es teilweise in den Ländern unterschiedlich, wann man als Geimpft gilt. In manchen Gebieten reicht schon die erste Impfung aus, in anderen benötigt man auch den zweiten Piks. Außerdem variiert die Zeitspanne, die zwischen der Impfung und der Einreise liegen darf. Auf den jeweiligen Seiten des Auswärtigen Amtes befinden sich genauere Informationen dazu und auch die Links zu den jeweiligen Webseiten der Reiseländer. Dort lassen sich die Bestimmungen nachlesen. Wenn man im jeweiligen Land als geimpft gilt, sollte man seinen gelben Impfausweis für den Urlaub nicht zu Hause vergessen, zur Sicherheit kann zusätzlich auch der digitale Impfnachweis auf das eigene Smartphone geladen werden.

Auch Genesene müssen in vielen Ländern keinen Corona-Test vorweisen, um einreisen zu können. Da es keinen international einheitlichen Nachweis dafür gibt, dass man von Corona genesen ist, unterscheiden sich auch hier oft die Bestimmungen für den Beleg. Dafür ist es ebenfalls wichtig, sich rechtzeitig zu informieren.

Welche Regeln gibt es im Urlaubsland?

Vor der Abreise sollte man außerdem klären, welche Corona-Regeln im Urlaubsland gelten – denn diese können je nach Land strenger oder lockerer sein als in Deutschland. Für Reisende ist dabei beispielsweise besonders interessant, ob Restaurants und Hotels geöffnet haben oder ob es eine Ausgangssperre gibt. Wichtig zu wissen ist außerdem, an welchen öffentlichen Orten Abstandsregeln und die Maskenpflicht bestehen, und welcher Mund-Nasen-Schutz akzeptiert wird.

Für die Reiseplanung ist es weiterhin gut zu wissen, inwiefern Urlaubsaktivitäten möglich sind, wie Museumsbesuche oder Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten. Dazu informiert man sich am besten direkt bei den jeweiligen Einrichtungen. Wer öffentliche Verkehrsmittel wie Zug oder Fähre nutzen möchte, sollte vorab über die Webseiten der Anbieter klären, ob diese fahren und welche Regeln dort gelten.

Was gilt für Kinder?

Familien, die in den Urlaub fahren wollen, sollten sich vor der Abreise darüber informieren, welche Regeln es in dem jeweiligen Land für Kinder gibt. Diese können momentan zwar noch nicht geimpft werden, sind aber dennoch häufig von der Maskenpflicht und möglichen Kontaktbeschränkungen ausgenommen. Allerdings variiert in vielen Ländern das Alter, bis zu dem solche Erleichterungen für Kinder gelten.

Was darf man beim Kofferpacken nicht vergessen?

In den Koffer wandern auch in Zeiten von Corona alle Dinge, die man normalerweise für einen Urlaub braucht. Neben den üblichen Dingen wie Badebekleidung oder Sonnencreme sollten Reisende nun aber auch je nach den Regeln im Land genügend Masken einpacken. Auch Desinfektionsmittel für unterwegs ist für den Urlaub nützlich. Für Geimpfte gilt außerdem: Den Impfpass nicht vergessen – oder sich das digitale Zertifikat auf das Smartphone laden.

Worauf muss man bei der Rückreise achten?

Außerdem sollte man sich frühzeitig darüber informieren, welche Regelungen für die Rückreise nach Deutschland gelten. Diese können sich unterscheiden, je nachdem, unter welchem Risikostatus das Urlaubsland eingestuft ist. Vor allem für Risiko-, Hochinzidenz oder Virusvariantengebiete gelten verschiedene Bestimmungen. Außerdem sind die Regelungen für die Rückreise auch vom genutzten Verkehrmittel abhängig. Genaue Informationen zur Heimreise finden Sie auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums oder beim Auswärtigen Amt.