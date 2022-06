3 Der Campingplatz am Riedsee – beliebt und einer der wenigen seiner Art im Schwarzwald-Baar-Kreis. Foto: Archiv/Wursthorn

Es ist unübersehbar: Wohnmobile oder Wohnwagen liegen im Trend. Und das schlägt sich in der Statistik in der Region nieder – da gibt es schon mal eine Steigerung um 1412 Prozent.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Noch nie haben so viele Bürger im Schwarzwald-Baar-Kreis auf das rollende Feriendomizil gesetzt wie heuer. "Der Fahrzeugbestand an Wohnmobilen ist im Schwarzwald-Baar-Kreis in den vergangenen Jahren tatsächlich stark angestiegen", bestätigt Katharina Diffring von der Pressestelle des Schwarzwald-Baar-Kreises.