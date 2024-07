1 Eine Familie packt gemeinsam die Koffer ins Auto. Manche machen das auch ein paar Tage vor Ferienbeginn. Foto: © gstockstudio – stock.adobe.com

Ab dem 25. Juli heißt es für die Schüler in Baden Württemberg: Sommerferien. Viele Familien planen danach ihren Urlaub. Um Geld zu sparen, buchen manche auch gerne schon ein paar Tage früher. Doch ist das erlaubt? Wie erkundigten uns über die Fakten.









Ende des Monats heißt es für viele Familien: Ab in die Sonne, an den Strand und raus aus dem Alltag. Die Sommerferien stehen vor der Türe. Nur sind die Preise in der Hochphase zu den Sommerferien auch um einiges höher als vor den Sommerferien.