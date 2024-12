Urlaub im Hochschwarzwald: Land zeichnete Schonach und Schönwald aus

Die beiden Gemeinden Schonach und Schönwald wurden als Teil der größten familienfreundlichen Ferienregion in Baden-Württemberg ausgezeichnet. Der Hochschwarzwald ist im Rahmen des Wettbewerbs „Familien-Ferien in Baden-Württemberg“ zum sechsten Mal in Folge als größte familienfreundliche Ferienregion gewürdigt worden.

Unter den zwölf Gemeinden, 30 Gastgebern, fünf Restaurants und drei Erlebnispartnern, die in diesem Sommer erfolgreich am Zertifizierungsverfahren teilgenommen haben, sind auch die Gemeinde Schönwald und der Farnbauernhof als Urlaubsunterkunft sowie die Gemeinde Schonach mit ihrem Kurpark und der Paradieshof als Gastgeber.

Lesen Sie auch

Alle drei Jahre prüft eine Jury im Auftrag der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg sowie des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) die Teilnehmenden des Landeswettbewerbs Familien-Ferien auf ihre Qualität.

Feier im Europa-Park

Das Unternehmen Kohl & Partner (Hotel und Tourismus Consulting) war in Begleitung der Hochschwarzwald Tourismus GmbH im Juni unter anderem in Schönwald und Schonach unterwegs, um die Gemeinde und die teilnehmenden Betriebe unter die Lupe zu nehmen.

Im Rahmen der Prämierungsfeier im Europa-Park in Rust haben Staatssekretär Patrick Rapp, Präsident des Tourismus-Verbands Baden-Württemberg, und Fritz Engelhardt, Vorsitzender des Dehoga Baden-Württemberg, die offiziellen Auszeichnungen an den Bürgermeister Christian Wörpel als Vertreter der Gemeinde Schönwald, an die Familie Dold vom Farnbauernhof Schönwald sowie an die gesamte Ferienregion Hochschwarzwald überreicht.

Auch Schonach nimmt erfolgreich am Zertifizierungsverfahren teil (von links): der Landtagsabgeordnete Patrick Rapp, Präsident des Tourismus-Verbands Baden-Württemberg, Bürgermeister Jörg Frey, Uta Thoma von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, Katja Schwörer von der Tourist-Information, Pamela Fehrenbach vom Paradieshof, Eleonore Steenken, Geschäftsführerin der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg, Ronja und Christian Fehrenbach vom Paradieshof, Patrick Schreib, Geschäftsführer Hochschwarzwald Tourismus GmbH, und Fritz Engelhardt, Vorsitzender der Dehoga Baden-Württemberg. Foto: © TMBW_Silvie Kühne

Auch wurden Auszeichnungen an den Schonacher Bürgermeister Jörg Frey als Vertreter der Gemeinde, die Familie Fehrenbach vom Paradieshof Schonach sowie an die gesamte Ferienregion Hochschwarzwald übermittelt. Mit insgesamt zwölf Gemeinden, 30 Gastgebern, fünf Restaurants und drei Erlebnispartnern hat die Hochschwarzwald Tourismus GmbH die Zertifizierung erfolgreich absolviert und bleibt damit die größte familienfreundliche Ferienregion in Baden-Württemberg.

Vielfältige Möglichkeiten

Besonders konnte der Hochschwarzwald mit seinen vielfältigen Freizeitangeboten punkten, die unter anderem von den Erlebnispartnern gestaltet werden, sowie mit seinen zahlreichen Ortsrallyes, Kinderpfaden und attraktiven Spielplätzen, wie jenem im Kurpark in Schonach.

Rund um die Prüfungsphase wurden die Teilnehmer von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH unterstützt. Die Jury hatte im Vorfeld so genannte Mystery-Anfragen gestellt und prüfte sowohl gedruckte Broschüren und Flyer als auch die Internetpräsenz. Bei Gastgebern, Restaurants und Erlebnispartnern wurde das Augenmerk auf Sicherheit, Kleinkind-Ausstattung, besondere Familienangebote und Serviceleistungen gelegt.

In diesen Bereichen konnten unter anderem der Farnbauernhof in Schönwald und der Paradieshof in Schonach die Jury mit ihren Angeboten überzeugen und wurden für weitere drei Jahre als Preisträger des Wettbewerbes Familien-Ferien ausgezeichnet.

Erscheinungsbild geprüft

Bei den Gemeinden wurden insbesondere die Infrastruktur und deren Sicherheit, die Indoor- und Outdoorangebote für Kinder sowie das Erscheinungsbild der Tourist-Information vor Ort oder des Info-Punktes geprüft.