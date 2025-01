Foto: Hotel Tyrol am Haldensee

Urlauber im Hotel Tyrol erwartet die einzigartige Landschaft des Tannheimer Tals direkt vor der Haustür. Egal, ob man sportlich aktiv sein oder sich in der VitalQuelle einkuscheln möchte – ankommen und wohlfühlen.

Im Wellnesshotel Tyrol finden Urlauber die perfekte Kombination aus Entspannung in der Tyrol VitalQuelle sowie Bewegung bei winterlichen Aktivitäten an der frischen, würzigen Luft des wohl schönsten Hochtals Europas.

Winterurlaub mit Gipfelblick

Die winterliche Pracht in den Bergen lässt sich bei vielen spannenden Unternehmungen im Winterurlaub in Tirol wie Schneeschuhwandern, Langlaufen, Skifahren und Winterwandern am besten genießen.

Aktiv im Urlaub mit kostenlosen Tyrol-Angeboten:

Schneeschuh-, Rucksack-, Nordic-Walking-Stöcke-Verleih

Wanderkarten, Kinder-Buggys und vieles mehr

Wanderbus kostenlos mit der Gästekarte durch das Tannheimer Tal

Bergbahnen im Winter in einigen Wochen inklusive

Wechselndes Wochenprogramm

Einfach Tyrol: Wohlfühl-Hotel im Tannheimer Tal

Die Wohlfühlzeit ihrer Gäste ist dem Team des Hotel Tyrol eine Herzensangelegenheit. Überall soll Gemütlichkeit zu spüren sein, wie im Atrium, dem großzügigen, lichtdurchfluteten Treffpunkt mit Bar, Kaminstube, Hotellobby, Rezeptionsbereich und kuscheligen Stuben. Denn Hotelchefin Martina Barbist teilt Ihr Heimatgefühl und die Naturverbundenheit gerne mit Ihren Gästen – und das bereits in der dritten Tiroler Familien-Generation.

Wellness: Entspannen in der VitalQuelle

Name ist Programm: Der Wellnessbereich des Hotel Tyrol soll die VitalQuelle der Gäste sein. Eintreten in die Wohlfühloase VitalQuelle und frische Lebensenergie aus den fünf Quellen schöpfen. In der Quelle der Schönheit werden hochwertige Produkte wie das Tiroler Steinöl bei Anwendungen und Massagen oder biozertifizierter Naturkosmetik für Kosmetikbehandlungen verwendet.

Das große Panoramahallenbad und das ganzjährig beheizte Freibad laden zum Schwimmen ein.

Entspannung pur genießen Gäste in der Quelle der Ruhe in den Ruheräumen Salzstadl, Ruhealm und dem Zirbenwald.

Saunavergnügen erwartet Gäste in der Quelle der Wärme mit verschiedenen Saunen wie der Panorama-Gartensauna. Hier kann der Blick den frei über die umliegende Umgebung und die Berge schweifen.

Stubensauna, Finnische Sauna, Kräuterdampfbad, Biosauna Zirbe, Infrarotkabinen sowie Familien- und Textilsauna lassen darüberhinaus keine Wellness-Wünsche offen.

In der Quelle der Kraft bietet der Fitnessraum mit hochwertigen Geräten ein abwechslungsreiches Training.

Genussvoll genießen im Hotel am Haldensee

Die Hotelfamilie Barbist und deren Team verwöhnen ihre Gäste gerne von morgens bis abends. Im Zimmerpreis ist deshalb bereits die Tyrol Verwöhnpension inklusive.

Dabei kann den ganzen Tag geschlemmt und genossen werden. Etwa am reichhaltigen Frühstücksbuffet, mittags mit Suppen, Salaten und einem warmen Zwischengericht oder nachmittags mit hausgemachten Kuchen und Jause. Das Highlight des Tages ist freilich das Vier-Gänge- Wahlmenü am Abend.

Das Besondere im Hotel Tyrol: Die Küche ist schon seit vielen Jahren auf hundert Prozent glutenfreien Genuss eingestellt und hat viele eigene glutenfreie Gerichte kreiert.

Bei einem Aufenthalt im Hotel Tyrol am Haldensee im Tannheimer Tal kann man sich einfach wohlfühlen und die Natur spüren.

Urlaub in Tirol am Haldensee

Besondere Angebote für den Urlaub in Tirol sind auf der Webseite des Hotel Tyrol Haldensee zu finden sowie auf Instagram, Facebook und Youtube.