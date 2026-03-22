Urkunde überreicht: „Unser innovativer Entdeckertipp Heidelbeerhaus Enzklösterle“

Sehens- und erlebenswert präsentieren sich die neu gestaltete Touristinformation und das angegliederte Heidelbeerhaus in Enzklösterle. Zahlreiche Ehrenamtlicher brachten sich ein.
Bürgermeisterin Sabine Zenker beschreibt stolz die Veränderung der Räume: „Es ist ein Ort entstanden, der großzügig, hell und ausgesprochen freundlich wirkt. Ein Raum, der sowohl unsere Bürgerinnen und Bürger als auch unsere Gäste ganz bewusst zum Verweilen einlädt. Die neue Gestaltung ist deutlich offener und attraktiver und schafft eine ganz andere Aufenthaltsqualität als zuvor.“