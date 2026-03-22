Urkunde überreicht: „Unser innovativer Entdeckertipp Heidelbeerhaus Enzklösterle“

Sehens- und erlebenswert präsentieren sich die neu gestaltete Touristinformation und das angegliederte Heidelbeerhaus in Enzklösterle. Zahlreiche Ehrenamtlicher brachten sich ein.

Bürgermeisterin Sabine Zenker beschreibt stolz die Veränderung der Räume: „Es ist ein Ort entstanden, der großzügig, hell und ausgesprochen freundlich wirkt. Ein Raum, der sowohl unsere Bürgerinnen und Bürger als auch unsere Gäste ganz bewusst zum Verweilen einlädt. Die neue Gestaltung ist deutlich offener und attraktiver und schafft eine ganz andere Aufenthaltsqualität als zuvor.“

Offizielle Eröffnung Pünktlich zum Frühlingsanfang, bei strahlendem Sonnenschein, konnten sich Einheimische und Touristen bei der offiziellen Eröffnung vom gemütlichen, mit viel hellem Holz gestalteten Anlaufpunkt an der Festhalle überzeugen.

Ein weiteres Plus bildet das integrierte Heidelbeerhaus, das für Zenker eine gelungene Symbiose darstellt: „Besonders hervorheben möchte ich die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Heidelbeerhaus. Die Verbindung mit den Heidelbeerprodukten passt perfekt zu unserem Profil als Heidelbeerdorf. Hier entsteht eine wunderbare Synergie aus Information und Genuss.“

Gemütlich ist es im Heidelbeerhaus Foto: Ulrike Knöller

Viele Ehrenamtliche Umgesetzt wurde das Projekt mit dem Bauhof, dem Gemeinderat und dem Einsatz zahlreicher Ehrenamtlicher, die sich mit unzähligen Arbeitsstunden eingebracht haben. Das Gemeindeoberhaupt stellte fest: „Mir ist es ein großes Anliegen, besonders das Ehrenamt hervorzuheben, das bei diesem Projekt eine ganz bedeutende Rolle gespielt hat. Ohne dieses außerordentliche Engagement wäre die Umsetzung in dieser Form nicht möglich gewesen, darauf dürfen wir als Gemeinde wirklich stolz sein. Zudem haben die mitwirkenden Firmen die Arbeitszeiten gespendet und lediglich das Material in Rechnung gestellt. So konnten wir das Vorhaben mit einer Kostensumme von unter 5000 Euro verwirklichen. Für Enzklösterle ist dies typisch, der Zusammenhalt in der Gemeinde ist groß.“

Tatsächlich ist das nächste Projekt schon in Planung, denn der Bouleplatz soll zum Sommer hergerichtet werden und bietet somit einen weiteren Anlaufpunkt.

„Blaues Gold“ Auf die zahlreichen Besucher wartete beim offiziellen Akt eine große Auswahl an Heidelbeerprodukten, die es zu probieren galt. Zenker stellte fest: „Ich hätte nie gedacht, dass man aus Heidelbeeren so viel machen kann.“ Zusätzlich zum „blauen Gold“ gibt es die Alpaka-Produkte des ansässigen Alpakahofs – beispielsweise wärmende Einlegesohlen – zu entdecken.

Hoheiten Unter das Volk mischten sich auch die beiden Hoheiten – Heidelbeerkönigin Jody Bredenhagen und Heidelbeerprinzessin Celine Nelkner. Die Inhaberin des Heidelbeerhauses, Angelika Schmahl, ist über den neuen Standort sehr zufrieden: „Das ist perfekt. Das Heidelbeerhaus zu führen, ist für mich ein großes Vergnügen. Schön ist, dass wir im Außenbereich zusätzlichen Platz für unsere Lounge bekommen. Auch der große Spielplatz ist gleich nebenan.“

In der Tat präsentieren sich die beiden Neuerungen als Wohlfühloase und die Lage direkt am Kurpark trägt zusätzlich dazu bei.

Köstlichkeiten durften probiert werden. Foto: Ulrike Knöller

Entdeckertipp Die Marketingchefin der Tourismusgemeinschaft Nordschwarzwald, Corinna David, hatte eine Urkunde „Unser innovativer Entdeckertipp Heidelbeerhaus Enzklösterle“ mitgebracht.

Auch von der Touristik Bad Wildbad hatten sich Stefanie Bott und Michaela Mack zum Feiern eingefunden und staunten über die große Auswahl der Heidelbeerprodukte.

Die Heidelbeeren für die Marmelade und andere Schmankerl sammelt jedes Jahr Angelika Kraft: „Zwei bis drei Zentner kommen da zusammen, die ich dann verarbeite.“

100 Jahre alter Auerhahn Ein Stück Geschichte ist zur Eröffnung nach Enzklösterle zurückgekommen, wie Sabine Zenker erzählte: „Ich habe diese Woche aus Tübingen einen 100 Jahre alten präparierten Auerhahn abgeholt, der aus Enzklösterle kommt. Die Familie, ursprünglich im Heidelbeerdorf ansässig, wollte, dass das Wappentier des Nordschwarzwalds wieder nach Hause kommt. Jetzt brauchen wir noch einen geeigneten Platz in der Tourist-Information für den großen Hahn.“

Meilenstein Für Sabine Zenker ist die Zusammenlegung von Touristik und Heidelbeerhaus bei der Festhalle ein Meilenstein: „Für mich ist dieses Projekt weit mehr als eine Einzelmaßnahme. Es ist ein erster, sehr gelungener Schritt im Hinblick auf die weitere Entwicklung unserer Ortsmitte im Rahmen des Landessanierungsprogramms. Umso mehr freut es mich, dass alles so gut umgesetzt werden konnte.“

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Durch die Zusammenlegung von Touristik und Heidelbeerhaus können in Zukunft die Öffnungszeiten erweitert werden, sodass im Sommerhalbjahr der Sonntag dazu genommen wird. Der Montag wird weiterhin als Ruhetag Bestand haben. Die aktuell gültigen Zeiten können der Internetseite des Heidelbeerhauses, (www.heidelbeer-haus.de) entnommen werden.