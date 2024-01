1 Die Fasent kann kommen, Erich Himmelsbach staubte das Häs von Hexen und Eulen ab. Foto: Baublies

Am Dreikönigstag, dem Ende der Zeit zwischen den Jahren oder der Raunächte, haben Hexen und Eulen ihre Häs in der Alten Fabrik in Seelbach abgestaubt. Erich Himmelsbach begrüßte als Ausrufer in wohlgesetzten Versen eine „bunte und vielfältige Fasent“.