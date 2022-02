5 Wurst, Bier und Schmiere im Gesicht – so sehen echte Lumpen aus. Foto: Stopper

Seinem Ruf als urigem Aushängeschild der Hechinger Fasnet ist der Lumpenmontag auch in diesem Jahr gerecht geworden. Bei wolkenlosem Himmel wurde geschunkelt, geschnapselt, es wurden Seniorenheime besucht und am Ende gab ein großes Treffen auf dem Obertorplatz.















Hechingen - Kapellen wie die Original Hechinger Lumpenmusik, die Hudelgai Bätscher und Schnorchel Huaschter waren schon von mittags an vor allem in der Unterstadt unterwegs, wo sie in aller Ruhe Pflegeheime besuchten, ihre schnurrigen Lieder spielten und sangen – darunter auch mancher alte Gassenhauer, der von den Heimbewohnern mitgesungen werden konnte. Ein wirklich schöner Brauch.

Gegen Abend dann zogen die Kapellen steil bergan in die Oberstadt, streiften dabei auch das JUZ, wo es Stärkung gab und mündeten irgendwann auf den Obertorplatz, der als sonniges Sahnestück der Stadt ohnehin bereits gut besucht war. Ein friedliches, schönes Treiben war da zu sehen. Kostümierte Kinder auf dem Spielplatz, daneben echte Lumpen mit hanebüchenen Fahrzeugen, die mit großen Messern Stücke von fettigen Würsten schnipselten, junge Mädels im eher stylischen Lumpenhäs, die in der Sonne chillten, Senioren-Lumpen im Eiskaffee, die das alles mit Wohlgefallen sahen und dabei ihre Sekt schlürften.

Und als die Musikgruppen hier ankamen, wurde gerne mitgeschaukelt und auch mitgesungen. Und das alles in einer unglaublich fröhlichen und geselligen Atmosphäre. Ein paar Stunden Frohsinn taten allen gut in diesen Zeiten.