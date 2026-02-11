Uria-Hof in Balingen: Trotz Erfolgs vor Gericht bleibt schaler Beigeschmack

Im Kampf um die elektronische Kennzeichnung ihrer Uria-Rinder kann Familie Maier aus Ostdorf einen juristischen Sieg verbuchen. Warum dennoch ein „Aber“ bleibt.
Sie flatterte jüngst ins Mailfach: eine Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Sigmaringen, die aufhorchen ließ. „Landwirtin darf ihre Rinder weiterhin mittels injizierter Transponder anstelle von Ohrmarken kennzeichnen“, lautet die Überschrift. Auch wenn darin weder Name noch Ort genannt sind, ist klar, dass es sich bei den besagten Tieren um die Ostdorfer Uria-Rinder handelt, die seit vielen Jahren bundesweit Schlagzeilen machen. Im Gespräch mit unserer Redaktion nehmen Ernst Hermann Maier und seine Tochter Annette Maier Stellung zum Urteil – und erklären, warum trotz des Erfolgs ein schaler Beigeschmack bleibt.