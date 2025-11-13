Urhexen in Bräunlingen: Würste für die Rieswellemacher

Die Bräunlinger Urhexen schlachten jedes Jahr ein Schwein. Drei Metzger halfen den Rieswellemacher.
Bei den meisten der zahlreichen Bräunlinger Vereine stehen ihre spezifischen Gruppeninteressen im Vordergrund, egal ob diese in den Bereichen Sport, Kultur, Geselligkeit, Musik oder Brauchtum angesiedelt sind. Feste Vereinstermine wiederholen sich Jahr für Jahr, darunter sportliche Wettkämpfe, Konzerte, Ausflüge, Schulungen und auch diverse Meisterschaften sowie zahlreiche Traditionsveranstaltungen.